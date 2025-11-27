Un pomeriggio di doni e sorrisi con “Pensiero d’Autunno”

Una tradizione ormai consolidata, promossa dall’associazione Civico 1 Staff e guidata da Gaia Gilardi e Martina Dozio, che continua a crescere grazie all’entusiasmo della comunità

Pensiero d’Autunno: consegnati i regali ai ragazzi del servizio “L’Aquilone” de La Nostra Famiglia. Anche quest’anno, i doni dell’iniziativa “Pensiero d’Autunno” sono arrivati a destinazione portando colori, sorrisi e piccoli gesti di vicinanza ai ragazzi del reparto Servizio L’Aquilone SRTRM de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

Una tradizione ormai consolidata, promossa dall’associazione Civico 1 Staff e guidata da Gaia Gilardi e Martina Dozio, che continua a crescere grazie all’entusiasmo della comunità. A mettere a disposizione le proprie segreterie per raccogliere i regali, per poi partecipare alla consegna ufficiale, rappresentate dai sindaci o dai loro delegati, sono state le Amministrazioni comunali di Barzago, Bosisio Parini, Calolziocorte, Cassago Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Olgiate Molgora, Oggiono, Rogeno, Sirone e Varenna.

“È sempre meraviglioso vedere come così tanti sindaci scelgano di unirsi oltre le differenze, per un progetto comune”, racconta la madrina dell’evento Francesca Maggi, che ogni anno accompagna con entusiasmo questa catena di solidarietà. Ad accogliere gli amministratori, gli operatori della struttura.

Tra loro Laura Baroffio, referente dell’ufficio comunicazione interna e qualità della vita, che ha ricordato il valore simbolico dell’iniziativa: “Il messaggio che portate è prezioso: i nostri ragazzi sapranno che là fuori c’è qualcuno che pensa a loro. È un legame che conta”.

Dopo aver aiutato a smistare i numerosi doni — per agevolarne la distribuzione — sindaci e delegati sono stati travolti dalla spontaneità dei ragazzi: risate, abbracci, cori improvvisati. Un pomeriggio di giochi, chiacchiere e divertimento, in cui chi era arrivato per dare qualcosa ha finito per ricevere molto di più: “Il vero dono lo fanno i ragazzi a noi” hanno commentato gli amministratori, ringraziando la cittadinanza per una generosità che si conferma silenziosa, ma autentica.

Quest’anno, un ringraziamento speciale è andato anche alle attività commerciali che hanno fatto da punti di raccolta oltre agli uffici comunali: Roggia Ranch (Barzago), La Fornace (Castello Brianza), Fabio Style (Costa Masnaga), La Caffetteria di via Sassi by Dolcevita (Lecco), So Pretty (Lecco) e Hotel Griso (Malgrate).