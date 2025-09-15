La Coop Arcobaleno e i commercianti locali uniscono arte, colore e impegno: per ogni prodotto viola venduto, 1 euro sostiene anziani e famiglie colpite dall’Alzheimer, tra iniziative creative e incontri di sensibilizzazione.

“Ricorda con amore”. Bastano queste poche, intense parole a Sara Ticozzi di Stikky’s LAB, laboratorio creativo specializzato in articoli personalizzati dipinti a mano, per riassumere il senso profondo di “Un pizzico di Viola”, l’iniziativa promossa dalla Coop Arcobaleno di Lecco in occasione del mese dedicato alla consapevolezza sull’Alzheimer.

Un Pizzico di Viola: a Lecco la solidarietà illumina la memoria

Sara ha scelto di scrivere questa frase su una borsa viola, colore che richiama il fiore “Non ti scordar di me”, simbolo della memoria e della lotta contro la malattia. Anche quest’anno numerosi esercenti del territorio lecchese aderiscono alla campagna, proponendo un prodotto viola nelle proprie attività. Per ogni articolo acquistato, 1 euro sarà devoluto a sostegno degli anziani e delle loro famiglie, contribuendo a progetti di assistenza e sensibilizzazione.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è stata presentata ufficialmente oggi, lunedì 15 settembre 2025, nella sede lecchese della Coop. Un momento di comunità che unisce commercianti, cittadini e associazioni nel segno della solidarietà e della consapevolezza. L’iniziativa rappresenta un momento di sensibilizzazione davvero importante, soprattutto considerando l’incidenza della malattia nel territorio lecchese. Solo nella provincia di Lecco, le persone con diagnosi di demenza sono 10.535, corrispondenti al 2,8% della popolazione over 60, con una maggiore concentrazione proprio nell’area di Lecco (Fonte: Anagrafe della Fragilità 2024 – Epidemiologia ATS Brianza).

Nonostante questi numeri, si continua a pensare che l’Alzheimer riguardi esclusivamente gli anziani e che solo chi ne è colpito debba preoccuparsene, ritrovandosi spesso a gestire difficoltà in solitudine e con enormi sforzi da parte dei familiari. Spesso, infatti, si verificano condizioni di ritiro dalla socialità, che possono portare a un progressivo isolamento sia del malato sia di chi se ne prende cura.

«Abbiamo scelto di riproporre l’iniziativa “Un pizzico di Viola”, già sperimentata nel 2024: un’azione semplice ma tangibile, che coinvolge commercianti, esercenti e artigiani – ha spiegato Fabio Crimella, vicepresidente della Coop Arcobaleno. – Nel corso del mese di settembre e fino al 6 ottobre 2025, gli esercenti aderenti proporranno un prodotto viola, il cui ricavato sosterrà le attività dei Centri Diurni Integrati, che accolgono persone con Alzheimer e demenza. Dopo il progetto pilota dello scorso anno, abbiamo esteso la campagna a tutti i comuni dove sono presenti i nostri Centri, come Cesana, Galbiate e Lomagna».

Tra le numerose adesioni sul territorio spicca quella di Christian di Pizzamania, in via Turbada a Lecco, che per l’occasione ha ideato una pizza speciale con cavolo viola, omaggio diretto al colore simbolo dell’iniziativa.

L’iniziativa è sostenuta anche dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, che hanno promosso l’iniziativa tra i propri associati.

«Abbiamo aderito subito alla proposta della Cooperativa L’Arcobaleno – ha dichiarato Alberto Riva, Segretario Generale Confcommercio Lecco – e ci siamo fatti promotori di una campagna di informazione e sensibilizzazione. Siamo contenti della risposta positiva da parte dei commercianti. Confcommercio Lecco aderisce da sempre a iniziative solidali che hanno a cuore il territorio e le persone che ci vivono. “Un Pizzico di Viola” affronta un tema importante come l’Alzheimer, che coinvolge molte famiglie del nostro territorio. Siamo sicuri che i lecchesi mostreranno ancora una volta la loro generosità acquistando nei negozi aderenti».

Per consultare l’elenco dei negozi partecipanti è possibile visitare la pagina: www.larcobaleno.coop/un-pizzico-di-viola/. L’adesione è ancora aperta, scrivendo a fundraising@larcobaleno.coop.

Ma il mese dedicato all’iniziativa offre anche occasioni di approfondimento sul tema dell’Alzheimer in famiglia. Come affrontare la malattia quando colpisce un nonno? Come spiegare ai bambini e ai nipotini, disorientati di fronte a domande come “E tu chi sei?”? Un esperto fornirà indicazioni su come gestire questa fase delicata e limitare le conseguenze emotive per tutta la famiglia.

L’appuntamento è per mercoledì 24 settembre 2025 alle 18, presso il Centro LASER, in via Filanda 12 a Lecco. L’incontro, dal titolo “L’Alzheimer spiegato ai bambini”, sarà condotto da Erica Colombo, responsabile dell’Area Anziani della Cooperativa L’Arcobaleno, con l’intervento della geriatra Iolanda Durso, autrice del libro Nonna, sono io! (La Strada per Babilonia).

L’iniziativa, gratuita e aperta a genitori e persone interessate, si svolge con il patrocinio di ATS Brianza e Federazione Alzheimer Italia. La partecipazione richiede l’invio di una mail a comunicazione@larcobaleno.coop, indicando nome, cognome e indirizzo di residenza.

Un’ulteriore occasione di incontro sarà l’apertura speciale del Centro Corte Busca di Lomagna, pensata per far conoscere meglio la struttura e i progetti realizzati. L’evento si terrà domenica 20 settembre alle 11.30, in via don Angelo Limonta 1 a Lomagna (Lecco), e si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.