Un nuovo inizio nell’Asst Lecco: Federico Comi è l’ultimo nato del 2025, Jeffrej Edoghhafe il primo del 2026. Nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco si è vissuto un momento di grande tenerezza per accogliere l’ultimo nato del 2025 e il primo nato del 2026, due bambini che, a cavallo dell’anno, hanno regalato emozione e speranza.

L’ultimo nato del 2025 è Federico Comi, nato alle ore 17.33 del 31 dicembre 2025, con un peso di 3,230 kg, di Caprino Bergamasco. La mamma Giulia Mirella Tocchetti e il papà Nicolò Comi lo hanno stretto tra le braccia, mentre ad attenderlo a casa c’è già il fratellino Edoardo, pronto a diventare un grande fratello affettuoso.

Il primo bambino nato nel 2026 è invece Jeffrej Edoghhafe, venuto alla luce alle ore 5.03, con un peso di 4,030 kg. Accanto a lui la mamma Mondaj Ehigamusoe e il papà Edoghhafe Pegace, residenti ad Airuno, che hanno accolto il loro piccolo con immensa gioia.

Da 25 anni, l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco celebra questo evento speciale nel reparto di Neonatologia, l’Area Sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, e con il coordinamento provinciale di Telethon, riconoscendo l’ultimo nato e il primo del nuovo anno simbolicamente come Ambasciatori di Pace.

La festa è stata arricchita dalla presenza di don Bortolo Uberti, Prevosto di Lecco, che ha rivolto parole piene di affetto ai bambini e alle loro famiglie e dell’assessore alla Famiglia Stefania Valsecchi. Sono arrivati anche gli auguri di Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo. Un ringraziamento sincero è andato all’équipe di Ostetricia dell’Ospedale di Lecco, che ogni giorno accompagna con competenza e cuore i primi istanti di vita di questi bambini, e in particolare alle ostetriche Maria Biondini e Maria Fossati, presenti a condividere questa emozione.

A suggellare la festa, Angelo Fontana, della Polisportiva Monte Marenzo e di Telethon, ha donato ai genitori due cuori di cioccolato, uno al latte e uno fondente, della Fondazione Telethon, simbolo di amore, speranza e futuro, perché ogni figlio è un dono prezioso e il sorriso più grande della vita.

Il bilancio del 2025

Proprio in queste ore, Asst Lecco ha diffuso anche i numeri relativi ai nuovi nati nell’anno 2025. Nel corso dei dodici mesi, infatti, i numeri dei parti e dei nati registrati nella nostra ASST di Lecco sono stati rispettivamente 1.842 e 1.872.