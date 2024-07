ATS Brianza ha pubblicato in questi giorni un avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuare soggetti pubblici e privati che, con il metodo della co-progettazione, costruiscano un piano di azione territoriale di interventi volti a promuovere e favorire l’invecchiamento attivo.

Un lecchese su 4 ha più di 65 anni: Ats in campo per l'invecchiamento attivo

L’andamento demografico, caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione (quasi un cittadino su quattro ha un età pari o superiore a 65 anni), comporta una sfida importante per le istituzioni chiamate a garantire i bisogni di salute delle persone. È infatti necessario potenziare ed efficientare il sistema dei servizi sanitari e sociali per dare risposte ai bisogni degli anziani, ma suprattutto occorre trovare soluzioni innovative volte a prevenire le fragilità dovute all’invecchiamento.

Promuovere un invecchiamento sano e attivo significa mettere al centro la persona anziana, non come bisognosa di cure, ma come vero e proprio valore per la comunità: un anziano attivo non solo migliora le proprie condizioni di salute, ma si pone anche come risorsa al servizio di chi è più bisognoso. È in questo contesto che prendono corpo le politiche di promozione dell’invecchiamento attivo (active ageing) e dell’invecchiamento in salute (healthy ageing) promosse da Regione Lombardia, di cui questo avviso pubblico fa parte.

“Tutelare la salute delle persone significa non solo curare, ma garantire le migliori condizioni di vita in tutte le sue fasi - sottolinea il Direttore Generale di ATS Brianza, dr. Michele Brait -. ATS Brianza è da sempre in prima linea nelle azioni di prevenzione e promozione della salute, stimolando nel cittadini il ruolo di protagonisti non solo della propria salute, ma anche del benessere dell’intera comunità. Per questo siamo contenti di poter investire nelle politiche di invecchiamento attivo, consapevoli che il nostro territorio presenta un valore aggiunto fondamentale: la presenza di una rete ampia e articolata di soggetti (comuni, altri enti, terzo settore e associazionismo) abituati a lavorare insieme”.

Un importante elemento che caratterizza quest’iniziativa è la collaborazione interistituzionale: tutti i contenuti dell’avviso pubblico (analisi dei bisogni, mappatiura delle risorse esistenti, aree prioritarie di intervento, individuazione dei criteri per la valutazione dei progetti e modalità di allocazione delle risorse) sono stati infatti elaborati congiuntamente, nei tavoli coordinati da ATS Brianza, con i rappresentanti degli Ambiti territoriali dei Comuni, con le ASST, e con i soggetti rappresentativi degli enti del terzo settore e del volontariato.