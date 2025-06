Tutor per abbassare la velocità nel tunnel del Monte Barro: anche di questo si è discusso nella serata di ieri, martedì 10 giugno 2025, durante l’incontro dedicato alla mobilità lecchese organizzato dal Comune di Lecco presso il Centro civico di Germanedo.

Tutor per abbassare la velocità nel tunnel del Monte Barro? Brigatti replica a Gattinoni

Sull’ipotesi è intervenuto oggi il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale, Simone Brigatti. «Durante l’incontro, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha parlato dell’attivazione di un sistema di tutor per obbligare gli automobilisti a rispettare il limite di velocità da Civate ad Abbadia Lariana, nel tunnel del Barro e nell’attraversamento di Lecco. Ci tengo a precisare che si tratta di un progetto di prevenzione e sicurezza stradale che la Provincia di Lecco sta portando avanti con la Prefettura di Lecco, riguardante tutto il territorio provinciale e che coinvolge diversi attori istituzionali – sottolinea Brigatti – Sulla base dei dati Istat relativi ai tassi di incidentalità e alle richieste provenienti dal territorio, sono state individuate le infrastrutture stradali con il più alto rischio di incidenti.»

Il consigliere specifica che la definizione delle infrastrutture e delle strumentazioni necessarie per la rilevazione della velocità è ancora in via di definizione, alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada.

«Ricordo che il progetto non prevede modifiche ai limiti di velocità attualmente in vigore; pertanto, nel tunnel del Barro il limite rimane di 90 km/h e non di 70 km/h. Invito dunque il Sindaco a evitare boutade elettorali, guardando ai fatti concreti e riferendo ai cittadini ciò che è di propria competenza» – conclude Brigatti – «Ribadisco che si tratta di un progetto di ampio respiro, che non riguarda soltanto il capoluogo, ma tutto il territorio provinciale; il tunnel del Barro e l’attraversamento di Lecco rappresentano uno snodo importante non solo per la città, ma per l’intera viabilità della provincia.»