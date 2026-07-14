La Lombardia continua a consolidare il proprio ruolo di destinazione turistica di primo piano. Nel 2025 la regione ha fatto registrare oltre 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze, con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Di queste, il 68% è rappresentato da turisti stranieri, mentre la permanenza media si attesta a 2,54 notti.

I dati emergono dal rapporto annuale dell’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, che fotografa un settore in costante espansione, sia dal punto di vista dei flussi sia della capacità ricettiva.

Turismo, Lombardia da record: nel 2025 oltre 56,7 milioni di presenze. Il 2026 parte con un nuovo aumento

L’offerta turistica lombarda supera infatti le 73.000 strutture ricettive, in aumento del 20%, mentre gli aeroporti regionali hanno movimentato 59,2 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,5% rispetto al 2024 e del 20,7% rispetto ai livelli precedenti alla pandemia.

«La Lombardia – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Debora Massari – non cresce soltanto nei numeri, ma nella qualità del proprio modello turistico. Il nostro obiettivo non è semplicemente attrarre più visitatori, ma generare valore per i territori, le imprese e le comunità locali, promuovendo un turismo sempre più diffuso, sostenibile e destagionalizzato».

A confermare il buon momento del comparto è anche l’aumento della spesa dei visitatori, rilevata attraverso i pagamenti digitali, cresciuta del 9%. La Lombardia concentra inoltre il 42% dell’intera spesa nazionale effettuata con il sistema del tax free shopping.

Il rapporto evidenzia anche un progressivo allungamento della stagione turistica: tra aprile e ottobre 2025 sono state registrate oltre 4 milioni di presenze al mese. Elevato anche il gradimento espresso dai visitatori, con un indice di soddisfazione pari a 85,2 punti su 100, che raggiunge i valori più alti nelle località lacustri e nelle destinazioni montane.

Il trend positivo prosegue anche nel 2026. Nei primi cinque mesi dell’anno le presenze hanno già raggiunto quota 21,2 milioni, in crescita dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per il periodo compreso tra giugno e settembre, l’Osservatorio regionale stima 27,7 milioni di presenze, pari a un ulteriore incremento del 5,9%.

Le prospettive restano favorevoli anche nel medio periodo: tra il 2026 e il 2028 è previsto un aumento complessivo dei flussi turistici del 16%, equivalente a circa 9 milioni di presenze aggiuntive in Lombardia.