Crescita record delle strutture ricettive e dei flussi turistici: Lecco sempre più meta internazionale con una forte presenza di visitatori stranieri e un trend positivo confermato anche per il 2025.

A fine aprile le strutture ricettive e le locazioni turistiche in provincia di Lecco hanno superato le 4.200 unità, confermando un trend di crescita costante che rafforza il ruolo del territorio nel panorama turistico lombardo.

Secondo i dati sui flussi turistici in Lombardia, le rilevazioni comprendono arrivi, presenze e permanenza media dei visitatori, oltre alla loro distribuzione territoriale (a livello provinciale e comunale), stagionale, per tipologia di struttura e per provenienza.

Turismo in forte crescita in provincia di Lecco: superate le 4.200 strutture ricettive

Attualmente sono disponibili i dati relativi al 2023 e 2024, mentre l’Osservatorio regionale ha recentemente diffuso le prime stime sull’andamento del turismo nel 2025. I numeri evidenziano un incremento significativo, con un aumento di 1.469.253 arrivi e 3.752.370 presenze rispetto all’anno precedente, confermando la crescita del settore in tutta la Lombardia.

Un elemento particolarmente rilevante riguarda la componente internazionale: i visitatori stranieri rappresentano il 68,07% delle presenze e il 63,32% degli arrivi, segno di una forte attrattività della regione sui mercati esteri. Le aree lacustri, in particolare, continuano a registrare una domanda turistica prevalentemente internazionale.

Anche per la provincia di Lecco, i dati raccolti dal Servizio Turismo nell’ambito della rilevazione ISTAT “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” — seppur ancora provvisori e in attesa di validazione — indicano una crescita significativa nel 2025. Le stime parlano di un aumento superiore al +18% negli arrivi e di quasi +20% nelle presenze rispetto all’anno precedente.

Il turismo straniero ha un peso ancora maggiore sul territorio lecchese: incide infatti per il 76,4% delle presenze e per circa il 73% degli arrivi, confermando la forte vocazione internazionale della destinazione lariana e il suo crescente appeal sui mercati esteri.