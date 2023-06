Il Servizio Turismo della Provincia di Lecco riceve ogni giorno dagli sportelli comunali Suap nuove pratiche di avvio di attività ricettiva: in prevalenza si tratta di case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche. Somo costantemente in aumento aumentano strutture ricettive e posti letto in provincia di Lecco.

LEGGI ANCHE Cresce il turismo a Lecco. Tutti pazzi per il lago e Sentiero del Viandante

Turismo: aumentano strutture ricettive e posti letto in provincia di Lecco

Da inizio 2023 ci sono già circa 300 strutture ricettive in più sul portale regionale di gestione dei dati turistici Ross 1000, implementato dagli uffici provinciali - spiegano da Villa Lovatelli - complessivamente le strutture ricettive del territorio lecchese superano oggi le 2.300 unità e il dato è in continua evoluzione".

il 70% circa è costituito da case e appartamenti per vacanze

Di queste, il 70% circa è costituito da case e appartamenti per vacanze, locazioni turistiche e bed and breakfast, tipologie ricettive di carattere non imprenditoriale, che attualmente incidono sui posti letto totali in provincia di Lecco, circa 23.000, nella misura del 35% circa.

Per ogni nuova attività ricettiva il Servizio Turismo:

crea su Ross 1000 una scheda anagrafica che contiene i relativi dati, il numero di camere e dei posti letto

configura la stessa per l’accesso con Spid da parte dell’intestatario della pratica, che può così assolvere in modo diretto gli adempimenti – comunicazione flussi turistici e prezzi – nei confronti della Provincia

comunica alla struttura il codice Cir, che si genera automaticamente su Ross 1000 con l’inserimento della scheda anagrafica

Ogni titolare o gestore di attività ricettiva, accedendo a Ross 1000, può in ogni momento visualizzare la propria scheda, nella sezione Anagrafica / Gestione strutture / Generale e il proprio Cir nel campo Codice regione o Codice identificativo di riferimento.

Per ogni ulteriore informazione e supporto: operatori.turismo@provincia.lecco.it.