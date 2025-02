Il 2024 ha confermato il trend positivo per il settore del turismo a Lecco, evidenziando un continuo ampliamento dell'offerta ricettiva. A dicembre, infatti, le strutture alberghiere e non alberghiere registrate nel territorio lecchese hanno raggiunto quota 3.360, con un incremento significativo di 735 nuove attività rispetto all'inizio dell'anno.

Turismo a Lecco: crescita record nel 2024

Un aspetto distintivo del turismo lecchese è la prevalenza delle strutture non alberghiere. Case e appartamenti per vacanze (Cav) e locazioni turistiche (Lt) non imprenditoriali rappresentano le tipologie più diffuse, con circa 2.300 unità attive. Questa offerta è capillarmente distribuita su tutto il territorio, con una concentrazione particolare nell'area del Lago e nel capoluogo.

Anche i dati sui flussi turistici confermano un andamento positivo. Secondo i primi dati dell'Osservatorio regionale per il Turismo e l'Attrattività, nei primi otto mesi del 2024 la Lombardia ha registrato oltre 13 milioni di arrivi e 37 milioni di presenze, superando i valori del 2023.

A Lecco, i dati provvisori mostrano una crescita costante, con un incremento significativo delle presenze straniere, segnale di una crescente attrattività internazionale della provincia.

Il 2024 ha visto anche l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), introdotto dalla legge 191/2023 per regolamentare le locazioni turistiche e le attività ricettive.

In Lombardia, sono stati rilasciati oltre 52 mila Cin, pari all'84% delle strutture ricettive. La provincia di Lecco ha registrato risultati ancora più rilevanti, con oltre 2.900 Cin, coprendo circa l'86% delle strutture.

I dati del 2024 confermano che Lecco si sta affermando sempre più come una meta turistica di rilievo, grazie a un'offerta diversificata e alla capacità di attrarre un numero crescente di visitatori, soprattutto internazionali.