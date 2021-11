Tumori del collo: visite gratuite negli ospedali di Lecco e Merate

Il 23 novembre si celebra la prima giornata nazionale di prevenzione dei tumori del collo, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale. L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ASST di Lecco ha aderito alla giornata con visite gratuite destinate a pazienti con masse del collo, negli gli ambulatori dell'ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco e quelli del presidio “San Leopoldo Mandic” di Merate.

Le visite verranno effettuate nel corso della mattinata del 23 novembre, dalle 8.30 alle 13.00 e per aderire è necessario effettuare la prenotazione nella giornata di lunedì 22 novembre al numero telefonico 039/5916234. La giornata ha l'obiettivo sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e ad acquisire consapevolezza sui sintomi legati ai tumori del collo, ricorrendo allo Specialista Otorinolaringoiatra allo scopo di favorire la diagnosi precoce e quindi migliorare le prospettive di vita.

“La campagna è volta a far comprendere che la tempestività dell'inquadramento e la diagnosi precoce migliorano sensibilmente la prognosi e le cure conseguenti. Spesso infatti i pazienti seguono percorsi diagnostici impropri e perdono tempo con esami e visite non pertinenti, procrastinando così la possibilità di una diagnosi certa”

“Abbiamo aderito a questa importante iniziativa che ha come slogan meglio prevenire i tumori del collo che dire Otorinolaringoiatra per sensibilizzare la popolazione a non sottovalutare le masse o i piccoli noduli del collo e comprendere che lo specialista di riferimento è l'Otorinolaringoiatra. I tumori del collo in Italia costituiscono il 3% dei casi oncologici. Colpiscono più frequentemente gli uomini, maggiormente dopo i 50 anni. Il 75% dei tumori della testa e del collo sono carcinomi causati soprattutto da fumo e alcol, ma talora correlati ad alcuni virus come l'HPV (Papillomavirus) ed EBV (virus di Epstein-Barr) ma anche ad esposizione prolungata ad agenti nocivi come le polveri del legno, lavorazione del cuoio, amianto, radiazioni ionizzanti. Le masse del collo possono essere dunque la prima manifestazione di un tumore maligno delle prime vie aerodigestive, quindi pertinenza del Chirurgo Otorinolaringoiatra”.