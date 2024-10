Per il quarto anno consecutivo, la Camera di Commercio di Como-Lecco sarà presente al TTG Travel Experience 2024, la fiera di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma a Rimini dal 9 all'11 ottobre. L'evento è riservato agli operatori del settore e rappresenta un'importante occasione di incontro tra domanda e offerta nel panorama turistico internazionale.

TTG Travel Experience 2024 di Rimini: presente la Camera di Commercio di Como-Lecco

Come da tradizione il Lago di Como sarà ospitato all’interno dell’area dedicata alla Regione Lombardia, spazio esclusivo dedicato alla promozione unitaria delle bellezze e delle opportunità turistiche di tutte le sue province.

TTG Travel Experience, giunto alla sua 61ª edizione, è riconosciuto come un appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore turistico di tutto il mondo, ai quale offre un vero e proprio laboratorio di idee per sviluppare nuove tendenze e format.

L’evento si propone come piattaforma per il confronto tra tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, strutture ricettive, e molti altri attori del settore, con la possibilità di esplorare le dinamiche di incoming e outgoing.

Il tema centrale dell'edizione 2024 sarà "Veritas", inteso nel suo significato latino di "verità". In un contesto in cui le recensioni non autentiche e le informazioni fuorvianti proliferano sul web, il TTG 2024 vuole essere un richiamo alla necessità di autenticità e trasparenza. Gli operatori saranno chiamati a riflettere u come comunicare in modo sincero e affidabile per conquistare la fiducia dei viaggiatori.

La Camera di Commercio di Como-Lecco, mettendo a disposizione personale qualificato e materiale informativo, si conferma punto di riferimento istituzionale per la promozione del Lago di Como e del suo ricco patrimonio naturale e culturale. La partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità strategica per consolidare la visibilità internazionale del territorio e promuovere la sua offerta turistica.