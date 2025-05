Il problema delle liste d’attesa troppo lunghe per accedere a visite mediche, esami diagnostici o interventi tramite il Sistema Sanitario Nazionale è ormai una vera emergenza. Da anni, milioni di cittadini si trovano costretti a confrontarsi con tempi incompatibili con le proprie necessità di cura. Questo fenomeno ha prodotto due effetti profondamente ingiusti: da una parte, chi ha le risorse economiche sceglie il settore privato, affrontando costi elevati per accorciare i tempi. Dall’altra, chi non può permetterselo è costretto a rimandare o addirittura a rinunciare alle cure, con gravi conseguenze per la propria salute.

Nascono gli “Sportelli liste d’attesa” della CGIL di Lecco

Alla base di questa situazione ci sono scelte politiche precise: anni di sottofinanziamento della sanità pubblica, processi di privatizzazione strisciante e una cronica mancanza di programmazione hanno minato la capacità del servizio sanitario pubblico di rispondere in modo tempestivo ed equo alle esigenze della popolazione. A farne le spese sono soprattutto le fasce più vulnerabili: anziani, lavoratori precari, famiglie con basso reddito e residenti nelle aree interne o periferiche. Per loro, l’impossibilità di accedere alle cure necessarie nei tempi previsti si traduce in un netto peggioramento della qualità della vita e, spesso, nell’unica alternativa praticabile: pagare di tasca propria o restare senza cure.

In questi giorni, la Regione Lombardia ha annunciato la firma di un protocollo con i Carabinieri del NAS per intensificare i controlli sui tempi d’attesa, sull’apertura delle agende di prenotazione e sull’attività libero-professionale in intramoenia. Ma si tratta di un intervento tardivo e limitato, che non incide sulle radici strutturali del problema e conferma l’inadeguatezza delle politiche sanitarie messe in atto a livello regionale.

Per contrastare questa deriva e offrire un aiuto concreto ai cittadini, CGIL e SPI CGIL di Lecco hanno istituito gli “Sportelli liste d’attesa”, un servizio nato con l’obiettivo di informare correttamente gli utenti sui propri diritti e accompagnarli nelle procedure previste per ottenere le prestazioni sanitarie entro i tempi indicati dalla prescrizione medica.

Chiunque abbia difficoltà o dubbi può rivolgersi alle sedi CGIL dislocate sul territorio provinciale e trovare supporto nei volontari dello SPI CGIL, pronti a fornire indicazioni pratiche e assistenza personalizzata.