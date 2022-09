Troppo traffico: tornano i bus navetta al Parco del Curone. Per il prossimo mese di ottobre infatti, per ridurre le problematiche conseguenti al forte traffico veicolare, il Parco di Montevecchia e della Valle de Curone riproporrà nei festivi il servizio del bus navetta, che dalla stazione di Cernusco-Merate accompagnerà i visitatori fino alla località Fornace di La Valletta Brianza, nel cuore della valle del Curone.

Tutte le informazioni sul servizio

Il servizio sarà gratuito ed in funzione tutte le domeniche dalle 9.30 fino alle 17.30 con corse ogni 20 minuti circa. Per i visitatori, al termine dell’escursione nel Parco sarà possibile tornare in stazione con la navetta.

Si segnala inoltre che in alternativa i visitatori potranno percorrere a piedi un tratto del sentiero 101

(link www.parcocurone.it ) che attraversa boschi e costeggia il torrente Curone ed in poco meno di un’ora di cammino collega la stazione di Cernusco- Merate con la Valle del Curone.

Maggiori dettagli circa le chiusure stradali predisposte dai Comuni verranno comunicati non appena

disponibili.