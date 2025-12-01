Trenord: più treni per Lecco e potenziamenti in Lombardia con l’orario invernale

Lecco più vicina a Milano: Trenord potenzia i collegamenti ferroviari con nuovi treni e orari invernali

Da domenica 14 dicembre 2025 entra in vigore l’orario invernale di Trenord, con importanti novità per chi viaggia tra Lecco, Milano e il Sud della Lombardia, oltre a potenziamenti verso Piemonte e Liguria. Complessivamente, l’offerta Trenord supererà le 2.400 corse giornaliere, a beneficio di oltre 760.000 passeggeri e dei visitatori di Milano Cortina 2026.

Trenord: più treni per Lecco e potenziamenti in Lombardia, Piemonte e Liguria con l’orario invernale

Nasce la linea suburbana S19, che collegherà Albairate e Milano Rogoredo con due corse all’ora per direzione, migliorando l’interscambio con le metropolitane (M2, M3, M4) e i collegamenti Alta Velocità. Contemporaneamente, la linea Alessandria-Mortara-Milano devierà fino a Milano Rogoredo, chiudendo Milano Porta Genova al servizio commerciale.

Novità sui collegamenti fra Lombardia, Piemonte e Liguria

Saranno potenziati i collegamenti lungo la direttrice Milano-Genova, con treni prolungati ad Asti e una corsa ogni 30 minuti fra Milano Rogoredo e Tortona. Anche i collegamenti Milano-Piacenza via Stradella aumenteranno, arrivando a 12 corse giornaliere.

Le corse della S11 Rho-Milano-Como-Chiasso circoleranno solo tra Rho e Como San Giovanni; la relazione Como-Chiasso sarà servita dalla linea TILO S10, con un incremento fino a una corsa ogni 30 minuti sull’itinerario transfrontaliero.

Sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco saranno attivati due nuovi treni nei giorni feriali:

24882 Milano Porta Garibaldi 22.22 → Lecco 23.24

24887 Lecco 22.36 → Milano Porta Garibaldi 23.38

La corsa 24884 (Milano Centrale 22.52 → Lecco 23.54) partirà da Milano Porta Garibaldi con orari invariati, mentre dalla Centrale i viaggiatori potranno utilizzare la corsa 24886 (partenza 23.22 verso Lecco).

Grazie a queste modifiche, Lecco sarà più vicina a Milano, con collegamenti serali aggiuntivi e maggiore frequenza, agevolando pendolari e turisti.

Altri potenziamenti d’offerta