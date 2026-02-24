Su trenord.it saranno pubblicate le informazioni per partecipare alla selezione. Aperte anche le ricerche per le posizioni di Addetto Vendite Online e Supply Chain Specialist

Trenord, al via da domani la ricerca di futuri macchinisti. Dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia, in otto province limitrofe, verso l’Aeroporto Internazionale di Malpensa. Un’offerta di servizio utilizzata ogni giorno da 790mila passeggeri, che non ha pari nel resto d’Italia e che è in continua evoluzione.

Trenord, al via da domani la ricerca di futuri macchinisti

Le indicazioni per inoltrare la propria richiesta saranno rese disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it; sarà possibile candidarsi entro mercoledì 11 marzo. Aperte inoltre le selezioni per le figure di Addetto Vendite Online e Supply Chain Specialist.

Il macchinista è il responsabile della condotta dei treni e opera in costante sinergia con il capotreno e la Sala Operativa. I candidati selezionati per questo ruolo intraprenderanno il percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Un corso della durata di circa sei mesi li porterà a conseguire la Licenza Europa e il Certificato Complementare A4/B1. In seguito, i candidati selezionati sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di cinque mesi, prima di entrare in servizio.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore. È preferita la residenza in Lombardia e una esperienza di almeno due anni nel settore tecnico. Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.

La selezione di Addetto Vendite Online

Trenord ricerca un Addetto Vendite Online da inserire nella propria Direzione Commerciale per contribuire alla costante crescita dei canali digitali dell’azienda. In particolare, la persona selezionata si occuperà di ottimizzare la customer experience e i processi di marketing digitale, in collaborazione con le altre funzioni aziendali coinvolte; svolgerà inoltre analisi dei dati relativi alle vendite online.

Per partecipare alla selezione sono richiesti un diploma o laurea in discipline economiche o tecnico-scientifiche e un’esperienza pregressa da uno a tre anni in ruoli affini nel settore digitale. Ulteriori requisiti sono la conoscenza della lingua inglese, la capacità di analisi di dati e di produzione di reportistiche, la conoscenza di strumenti di marketing automation. Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative e capacità di collaborazione.

La selezione di Supply Chain Specialist

Sul sito trenord.it è possibile candidarsi anche per la posizione di Supply Chain Specialist. La figura selezionata si occuperà di gestione e monitoraggio dei contratti di approvvigionamento, analisi delle scorte e pianificazione dei fabbisogni, analisi di KPI. Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea in Ingegneria Gestionale o in Economia; costituisce requisito preferenziale una precedente esperienza in ambito logistico.

Il candidato ideale ha ottime capacità analitiche, competenze nella modellizzazione, propensione al lavoro in team, proattività. I dettagli sulle posizioni aperte sono disponibili su trenord.it.