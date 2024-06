Treni: ennesimo lunedì nero per i pendolari lecchesi

Ennesima mattina da incubo quella di oggi, lunedì 3 giugno 2024, per i pendolari che dal Meratese si spostano in direzione Milano. A raccontare l'ennesima giornata di ritardi e cancellazioni è Eleonora Lavelli, segretario provinciale di Azione Lecco, consigliera comunale di Imbersago, pendolare della linea S8.

Treni cancellati e ritardi; giornata no per i pendolari della linea S8

"Alle 7 arrivo in stazione a Cernusco e subito all'applicazione di Trenord arriva la comunicazione che il treno successivo sarebbe partito da Carnate in ritardo. Riprendo la macchina, per raggiungere Carnate e il treno delle 7.30 viene cancellato". Inizia così il racconto di Eleonora Lavelli, pendolare della linea s8, che ha riportato la sua esperienza per dar voce non solo al proprio disagio, ma a quello delle tante persone che hanno vissuto la stessa sconfortante situazione.

"Il treno successivo viene annunciato al binario 1. Il treno arriva completamente vuoto, saliamo a bordo e ci rimaniamo per venti minuti fermi, senza comunicazioni. Nel frattempo un altro treno per Milano Rogoredo parte dal binario 2, senza che venga data alcuna comunicazione. Molto sconfortati, usciamo dai vagoni fermi al binario 1 e alle 8.10 riusciamo a prendere un treno per Milano, pienissimo di persone, l'una addosso all'altra - prosegue Lavelli - Mi chiedo quanto ancora dovremo attendere prima che Trenord potenzi il servizio e, quantomeno, inizi a dare comunicazioni chiare ai pendolari. Questi continui disservizi senza la minima assunzione di responsabilità sono ormai all'ordine del giorno. Siamo oggettivamente stanchi".