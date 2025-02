E' stata completata la consegna di tutti i 51 nuovi treni Donizetti (ETR 204) previsti nel programma di rinnovo delle flotte promosso e finanziato da Regione Lombardia. A seguito dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi firmati da FNM, FERROVIENORD e Alstom a partire da fine novembre 2019, i primi Donizetti erano stati resi disponibili da giugno 2022. I nuovi convogli sono stati immessi in servizio da Trenord su diverse linee: Milano-Treviglio-Brescia, Bergamo-Brescia, Brescia-Cremona, Milano-Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Codogno-Cremona, Milano-Treviglio-Cremona, Milano-Pavia-Stradella, Milano-Lodi-Piacenza, Voghera-Piacenza, Milano-Lecco-Sondrio- Tirano, Lecco-Colico-Sondrio, Colico-Chiavenna, Lecco-Ponte San Pietro.

Treni: completata la consegna di tutti i 51 Donizetti

Il programma di rinnovo della flotta dei treni di Regione Lombardia prevede l’immissione in servizio di 214 nuovi convogli per il servizio ferroviario lombardo, grazie a uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi. Oltre 190 nuovi treni sono già in servizio; entro la fine del 2025 le consegne verranno completate. A questi si aggiungono 14 treni a idrogeno nell’ambito del progetto H2iseO e 9 convogli destinati al servizio transfrontaliero Ticino-Lombardia TILO.

Questi treni regionali Coradia Stream™ prodotti da Alstom sono convogli mono piano di quattro casse, bidirezionali, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3 kV. Sono lunghi 84,2 metri e trasportano fino a 517 passeggeri, di cui 262 seduti. La velocità massima è di 160 km/h.

Per quanto riguarda le tecnologie e la sicurezza, i treni sono dotati, tra l'altro, di: illuminazione a LED, Wi-Fi per i passeggeri, prese di corrente 220V e USB ai posti a sedere, un innovativo sistema di informazione per i passeggeri e TVCC interna, laterale e frontale. I treni sono inoltre dotati di contatore di energia, conta-passeggeri e diagnostica remota per migliorare l'efficienza operativa. L'installazione dei sistemi di bordo SCMT/ERTMS garantisce la conformità ai più elevati standard di sicurezza europei. L'accessibilità dei passeggeri è migliorata dalla presenza di gradini estensibili automatici in tutte le porte.

BENEFICI AMBIENTALI E COMFORT - Rispetto ai treni della generazione precedente, si stima che il consumo di energia sia ridotto fino al 30%. I treni sono inoltre costruiti con materiali riciclabili, con un indice di riutilizzo del 96%. L'ambiente dei passeggeri beneficia di livelli ridotti di rumore e vibrazioni e di una migliore climatizzazione. Si evidenziano anche le ampie aree di seduta e i corridoi adatti al passaggio di passeggeri a mobilità ridotta.

“Prosegue in maniera spedita la rivoluzione della mobilità voluta da Regione Lombardia - afferma l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente - La consegna dell’ultimo Donizetti è uno step importante che ci porterà, entro la fine del 2025 e rispettando rigorosamente il cronoprogramma, ad avere un servizio ferroviario locale effettuato esclusivamente con treni nuovi, confortevoli e moderni. Come stanno dimostrando i dati, l’immissione dei Donizetti, dei Colleoni e dei Caravaggio sta migliorando sensibilmente le performance in termini di puntualità. Ora attendiamo l’avanzamento deciso e rapido dei lavori infrastrutturali che stanno interessando gran parte della rete ferroviaria per consegnare ai lombardi, anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, un servizio trasportistico su ferro ancora più competitivo ed efficiente. Un impegno che coinvolge anche il trasporto su gomma: entro il 2026 vi sarà il completo rinnovamento della flotta di autobus, con l’entrata in servizio di ben 1.700 nuovi mezzi a ridotto impatto ambientale. All’insegna di una Lombardia sempre più locomotiva d’Italia.”

“Il completamento della consegna dei Donizetti – commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli - segna un'importante tappa nel percorso di rinnovamento della flotta dei treni, ormai quasi completato, reso possibile grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia. Tutti i nuovi treni sono in grado di offrire un’esperienza di viaggio più confortevole, garantiscono una significativa riduzione dei consumi e sono quasi interamente realizzati con materiali riciclabili”.

“Mi piace sottolineare - spiega il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti - il fondamentale lavoro svolto dalle strutture tecniche di FERROVIENORD che hanno dato attuazione concreta ai contratti applicativi sottoscritti con il fornitore Alstom. La conclusione con successo di questa commessa è il risultato di un impegno costante e qualificato che va riconosciuto”.

“Da febbraio 2020, con l’immissione del primo nuovo treno, a oggi come Trenord abbiamo messo in servizio 190 convogli. È il piano di rinnovo della flotta più ampio che una regione abbia mai visto – dichiara il direttore generale di FNM e amministratore delegato di Trenord Marco Piuri -. Questo ci ha richiesto un grande lavoro di innovazione di processi e impianti, di formazione del personale, che abbiamo portato avanti continuando a garantire la programmazione ordinaria di 2.300 corse. È un grande risultato, per cui voglio ringraziare tutte le colleghe e i colleghi di Trenord”.

"Siamo lieti di supportare FNM, FERROVIENORD e Trenord nel rendere il trasporto locale più sostenibile e moderno con la nuova generazione di Coradia Stream™ elettrici, progettati e prodotti da Alstom per soddisfare le esigenze della mobilità regionale - afferma Michele Viale, Amministratore Delegato di Alstom Italia e Presidente e Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria -. La consegna del 51° Donizetti segna il traguardo di uno dei numerosi progetti innovativi che stiamo portando avanti con FNM, FERROVIENORD e Trenord, partner strategici di Alstom in Italia”.