Trasporto pubblico locale, oltre 71 milioni di euro all’Agenzia Como–Lecco–Varese. Regione Lombardia ha assegnato alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale le risorse per il 2026, stanziando complessivamente 665.946.346,07 euro per garantire continuità e qualità dei servizi su tutto il territorio regionale.

All’Agenzia del TPL Como–Lecco–Varese sono stati destinati 71.025.759,92 euro per il 2026, a cui si aggiungono 1.042.586,39 euro per il 2027 e altrettanti per il 2028, fondi rivolti in particolare al mantenimento dei servizi nelle aree montane e meno densamente popolate, che nel Lecchese rappresentano una componente significativa del territorio.

Le risorse aggiuntive – 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a livello regionale – puntano a sostenere i collegamenti nelle zone più periferiche, garantendo continuità ai servizi per pendolari, studenti e cittadini.

L’assegnazione dei fondi tiene conto del ruolo programmatorio delle Agenzie di TPL, che gestiscono l’interezza dei servizi di loro competenza, e della necessità di garantire una programmazione stabile e coerente dei servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, Regione Lombardia assicura le risorse anche in attesa che il governo nazionale definisca ufficialmente la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti (FNT) per il 2026, così da garantire continuità e stabilità nella gestione dei servizi.

“Con questo stanziamento – sottolinea il sottosegretario regionale Mauro Piazza – confermiamo l’impegno concreto della Regione nel garantire un trasporto pubblico locale efficiente e capillare. Un’attenzione particolare è rivolta ai territori montani e alle aree più periferiche, che non devono essere penalizzate”.

“Investire nel TPL – aggiunge Piazza – significa garantire un servizio essenziale ai cittadini, assicurando collegamenti efficienti e contribuendo a ridurre le disuguaglianze tra centro e periferia del territorio”.

Per il Lecchese, queste risorse sono fondamentali per garantire collegamenti stabili tra Lecco e le zone montane, dove il trasporto pubblico è essenziale per la vita quotidiana dei cittadini.