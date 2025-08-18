Bando

Trasporto pubblico locale: contributi a Comuni e aziende di trasporto

Pubblicato il bando per cofinanziare opere legate a fermate, depositi, acquisto di nuovi mezzi e apparecchiature

Trasporto pubblico locale: contributi a Comuni e aziende di trasporto
Lecco
Pubblicato:

Trasporto pubblico locale: contributi a Comuni e aziende di trasporto. L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha pubblicato un bando per la definizione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi in cofinanziamento nel bacino di competenza.

Trasporto pubblico locale: contributi a Comuni e aziende di trasporto

Le risorse messe a disposizione sono destinate sia alle Amministrazioni comunali del bacino di Como, Lecco e Varese per creare nuove fermate adibite al servizio TPL, sistemare quelle esistenti o ancora per realizzare o riammodernare i depositi di autobus, sia alle aziende di trasporto operanti nello stesso bacino per l’acquisto di nuovi mezzi, apparecchiature elettroniche da installare a bordo o per adeguare la livrea degli autobus.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2025.

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Lecco, iscrizione nr. 3/2021 del 02/03/2021
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Riccardo Baldazzi
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primalecco.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151