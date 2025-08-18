Bando

Pubblicato il bando per cofinanziare opere legate a fermate, depositi, acquisto di nuovi mezzi e apparecchiature

Trasporto pubblico locale: contributi a Comuni e aziende di trasporto. L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha pubblicato un bando per la definizione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi in cofinanziamento nel bacino di competenza.

Trasporto pubblico locale: contributi a Comuni e aziende di trasporto

Le risorse messe a disposizione sono destinate sia alle Amministrazioni comunali del bacino di Como, Lecco e Varese per creare nuove fermate adibite al servizio TPL, sistemare quelle esistenti o ancora per realizzare o riammodernare i depositi di autobus, sia alle aziende di trasporto operanti nello stesso bacino per l’acquisto di nuovi mezzi, apparecchiature elettroniche da installare a bordo o per adeguare la livrea degli autobus.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2025.