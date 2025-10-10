Trasporti a Lecco:+30% di biglietti venduti sul Lago e 1,5 milioni di km percorsi con autobus sostitutivi

Il Tavolo tecnico della mobilità della Provincia di Lecco ha analizzato dei servizi integrati treno-battello e l’alta affluenza verso la sponda lecchese del Lario

Un’estate all’insegna del trasporto pubblico efficace e del turismo sostenibile sul Lago di Como. Nei giorni scorsi si è riunito il Tavolo tecnico della mobilità e del trasporto pubblico locale, convocato dalla Provincia di Lecco, con la partecipazione dei rappresentanti di Agenzia Tpl, Trenord, Navigazione Laghi e Camera di Commercio Como-Lecco.

Nonostante la sospensione della circolazione dei treni sulla tratta Lecco-Colico-Sondrio-Tirano per il periodo estivo, Trenord ha registrato una risposta positiva: in tre mesi sono stati percorsi quasi un milione e mezzo di chilometri con autobus sostitutivi, impiegando 60 autisti al giorno per 200 corse quotidiane.

“Un incremento dell’utenza è stato evidente sul Tour del primo bacino del lago, che ha venduto 710 biglietti nel 2025, il 30% in più rispetto all’anno precedente. Notevole anche l’offerta Viandante via lago, servizio integrato treno/battello, che ha venduto 3.400 biglietti contro i 300 del 2024. Il 95% dell’utenza proviene da punti alternativi a Lecco (Milano, Sesto, Monza, Voghera e Como), confermando l’attrattività del lago e della sponda lecchese del Lario”, ha evidenziato Trenord.

Anche Navigazione Laghi ha confermato il grande utilizzo dei servizi via lago da Lecco verso Bellagio, con oltre 600 passeggeri al giorno. La doppia navetta nei fine settimana è stata garantita fino al 5 ottobre. L’azienda punta a investire ulteriormente sul ramo lecchese, con l’obiettivo di ridurre il traffico stradale e potenziare il trasporto pubblico via lago, rendendolo sicuro ed efficiente.

“Un ringraziamento particolare a Trenord, Navigazione Laghi e Agenzia Tpl, che continuano a credere nell’importanza del Tavolo tecnico come momento di sintesi e confronto per dare al territorio una risposta strutturata, ascoltando le esigenze di tutti i soggetti coinvolti – sottolinea la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – I dati positivi relativi ai servizi integrati introdotti dimostrano che siamo sulla strada giusta; le progettualità pensate negli anni scorsi, come il Viandante via lago, si sono rivelate vincenti, grazie alle interlocuzioni continue e positive tra le varie parti. I principi e il metodo su cui si fonda il Tavolo tecnico consentono di sviluppare un sistema di mobilità integrata e sostenibile, in cui Navigazione è parte attiva del trasporto pubblico locale”.

“In occasione della chiusura della linea ferroviaria – commenta il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli – la Provincia di Lecco ha svolto un’attività di coordinamento per evidenziare le necessità e le richieste dei Sindaci dei Comuni maggiormente interessati. Gli investimenti in corso da parte di Rfi alle stazioni di Varenna e Perledo miglioreranno sicuramente la qualità del servizio offerto e l’attrattività territoriale. Il servizio sostitutivo autobus nella tratta Lecco-Colico si è dimostrato efficace, anche in occasione dei recenti eventi calamitosi che hanno interessato la linea ferroviaria e la Ss 36 ad Abbadia Lariana”.