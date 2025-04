Giovedì 3 aprile 2025si è concluso con successo il percorso formativo "Costruire Orientamento – 2^ edizione", organizzato dalla Provincia di Lecco e promosso dal Centro per l’impiego in collaborazione con Randstad. L'iniziativa, mirata a creare una cultura inclusiva della transizione scuola-lavoro, ha avuto come obiettivo quello di favorire l’inclusività e l’efficacia di un passaggio che rappresenta un momento cruciale nella vita dei giovani, contribuendo a costruire un ponte solido tra il mondo educativo e quello professionale.

Transizione Scuola-Lavoro a Lecco: inclusività e Collaborazione

L'incontro finale si è svolto presso l’azienda Technoprobe ed è stato un’occasione per fare il punto su quanto realizzato, grazie anche alla partecipazione di docenti e aziende locali. Questo evento ha rappresentato una riflessione approfondita sulle esperienze di transizione scuola-lavoro, affrontando criticità e opportunità emerse nel contesto lecchese.

Il pomeriggio è iniziato con un laboratorio esperienziale facilitato da Anna Sofia Zanada, Community Manager di Randstad Box. Durante il workshop, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare i punti di forza e le difficoltà che caratterizzano il percorso di transizione scuola-lavoro nelle realtà locali. Obiettivo dell’attività era quello di identificare i cinque pilastri fondamentali su cui costruire le progettualità future: educazione, conoscenza, inclusività, investimenti e comunicazione. Questi temi, poi, sono stati approfonditi e contestualizzati da esperti che hanno preso parte all’incontro, tra cui Domenico Bodega, professore alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Eugenio Gotti, esperto di sistemi e politiche del lavoro, e Maria Grazie Demaria, delegata dell’Ufficio scolastico regionale.

La moderazione di Davide Zucchetti, Senior Talent Advisory Partner di Randstad Enterprise, ha permesso di integrare e sintetizzare i diversi contributi, delineando le priorità emerse durante il dibattito. Queste priorità si sono tradotte in azioni concrete, come la necessità di continuare a promuovere esperienze partecipative che favoriscano la conoscenza reciproca tra scuole e aziende, l’inclusività attraverso l’allargamento della partecipazione ai giovani del territorio, e la stimolazione di investimenti pubblici e privati in progetti di transizione scuola-lavoro che valorizzino il talento locale.

In particolare, è stata sottolineata l’importanza di costituire un tavolo interistituzionale che garantisca una governance rappresentativa dei vari portatori di interesse coinvolti. Inoltre, si è discusso della necessità di promuovere una nuova cultura nel sistema scolastico, dove i percorsi di apprendimento contestuale possano insegnare ai giovani il valore che possono esprimere in azienda, stimolando comportamenti più orientati all'integrazione tra teoria e pratica.

Infine, durante l'incontro, i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere la cultura aziendale di Technoprobe, un esempio di innovazione e crescita nel settore tecnologico. La visita ai moderni spazi di lavoro del polo di Cernusco Lombardone, guidata da Livio Lamparelli, direttore delle Risorse Umane, e da Letizia Bonfanti, ha permesso di comprendere come l’azienda promuova la collaborazione e l’inclusione tra i suoi dipendenti, offrendo un’opportunità di apprendimento diretta e concreta.