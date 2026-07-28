Ferragosto si avvicina e con esso l’ondata di traffico che ogni anno mette sotto pressione le principali arterie della provincia di Lecco. Per questo motivo, nella giornata di oggi, martedì 28 luglio 2026, la Prefettura di Lecco ha riunito il Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), con l’obiettivo di coordinare tutte le misure necessarie per affrontare l’intenso afflusso di veicoli atteso nelle prossime settimane, soprattutto verso le località turistiche del lago e della montagna.

L’incontro è stato presieduto dal Prefetto Paolo Ponta e ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Sezione di Polizia Stradale, di Areu 118 e di Anas.

Traffico estivo: più controlli sulle strade, cantieri rimossi e soccorsi potenziati in vista di Ferragosto

Prima dell’avvio dei lavori, il Prefetto ha voluto esprimere un ringraziamento a tutti gli enti coinvolti per la rapidità con cui hanno risposto alla convocazione urgente del C.O.V. dello scorso 24 luglio, resa necessaria dopo la notizia del sequestro giudiziario della canna nord della Galleria Monte Piazzo dopo l’incidente sul lavoro costato la vita a Silvester Tegang, operaio di 27 anni impegnato nel cantiere della galleria.

Dal confronto è emerso che, durante tutto il mese di agosto e in particolare nella settimana di Ferragosto, saranno rafforzati i controlli sulle principali direttrici della provincia. L’obiettivo è contrastare i comportamenti di guida irregolari e pericolosi attraverso un’intensificazione dell’attività delle Forze di Polizia.

Parallelamente sarà potenziato anche il dispositivo dei soccorsi, con un incremento dei mezzi sanitari a disposizione, compreso il trasporto via lago. Aumenterà inoltre il personale dei Vigili del Fuoco impiegato nell’operazione “Lario Sicuro”, la convenzione annuale recentemente rinnovata per garantire un presidio ancora più efficace del territorio.

Sul fronte della viabilità, Anas ha assicurato che, salvo eventi eccezionali e imprevedibili, tutti i cantieri sulle strade statali saranno rimossi per l’intero mese di agosto, così da favorire una maggiore fluidità del traffico. Anche la Provincia di Lecco ha confermato la rimozione, nei prossimi giorni, del cantiere di Bellano e l’istituzione del senso unico alternato nei tratti in cui non sarà possibile eliminare i lavori.

Nel corso della riunione, il Comitato Operativo Viabilità, allargato anche ai Comuni interessati, ha inoltre approvato definitivamente i piani di emergenza relativi alla S.S. 36 – parte sud e alla S.S. 36 Raccordo.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Paolo Ponta ha ribadito «l’importanza della tempestiva applicazione dei piani in caso di necessità», raccomandando inoltre «di garantire la tempestiva circolarità delle informazioni, sia a livello istituzionale, sia nei confronti degli utenti della strada con tutti i mezzi disponibili».

L’obiettivo condiviso da tutte le istituzioni è quello di affrontare nel modo più efficace possibile il periodo più delicato dell’estate, riducendo i disagi alla circolazione e garantendo la massima sicurezza per residenti e turisti.