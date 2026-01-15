Domani, venerdì 16 gennaio 2025, sarà inaugurato il nuovo svincolo del Bione a Lecco, mentre lunedì 19 gennaio toccherà al Quarto ponte e allo svincolo di Piona. Queste opere, strettamente legate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ormai alle porte, rappresentano interventi fondamentali per migliorare la mobilità sull’Altolago e nell’intera provincia di Lecco.

Tra venerdì e lunedì aprono svincolo del Bione, Quarto Ponte e svincolo di Piona

Il varo del Quarto ponte Pescate–Lecco, previsto in mattinata, avverrà alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’opera, il cui costo ha superato i 30 milioni di euro, prevede una corsia di 4 metri per il traffico in direzione Pescate–Lecco, affiancata da una pista ciclabile di 2,5 metri e da una banchina larga un metro, pensata per garantire maggiore sicurezza e comodità a pedoni e ciclisti.

Per lo svincolo di Piona, il passaggio della prima vettura è previsto alle ore 15 di lunedì. L’intervento, iniziato nell’agosto 2024 e anticipato rispetto alla data originaria del 24 gennaio, ha richiesto un investimento di 8,2 milioni di euro a carico di Anas. I lavori hanno previsto la costruzione di due rampe mancanti per consentire l’ingresso e l’uscita dalla SP72 per gli automobilisti provenienti da Sondrio e Morbegno, oltre alla realizzazione di una nuova rotatoria in sostituzione del vecchio incrocio a “T”. L’obiettivo è rendere più sicuro e fluido il traffico, specie durante i periodi di picco estivo e nei weekend invernali, e garantire una gestione efficace dei flussi in caso di interruzioni temporanee sulla SS36.

L’inaugurazione dello svincolo di Piona e del Quarto ponte si inserisce in un quadro più ampio. Venerdì 16 gennaio sarà tagliato il nastro della nuova rotonda del Bione, finanziata dalla Regione Lombardia. Questi interventi sono considerati “tasselli strategici” per la gestione dei flussi veicolari e per migliorare il collegamento tra SS36 e SP72, così come per la regolamentazione futura del traffico urbano di Colico e dei comuni limitrofi.

Altri lavori importanti sono già programmati per i prossimi anni: nel 2026 partiranno i lavori di potenziamento dello svincolo di Dervio, con un investimento di 48,5 milioni di euro, mentre è previsto il consolidamento della Galleria Monte Piazzo. Tutti questi interventi, realizzati nei tempi previsti, mirano a garantire una mobilità più sicura e funzionale in vista dei Giochi Olimpici, offrendo alternative efficaci alla SS36 e migliorando la viabilità provinciale, con benefici concreti sia per i residenti che per i turisti.