Toro in fuga: già raccolte oltre 6mila firme per salvarlo

Oltre 6mila firme per salvare il bovino in fuga in Brianza da martedì scorso. A tanto è giunta la petizione online lanciata dall’Enpa di Merate.

Bovino in fuga, oltre 6mila firme per salvarlo

Il bovino – che in un primo momento sembrava un toro ma che sembra possa essere una vacca scottona – è scappato martedì da un macello di Correzzana ed è stato avvistato nelle prime ore tra Casatenovo e Missaglia, nei boschi e parti della Valle della Nava.

L’episodio sta facendo discutere, è di fatto diventato un fenomeno pop di cui si sono occupati anche giornali e tv nazionali. Ma sta facendo anche un po’ preoccupare i frequentatori dei boschi della Brianza, tanto che per precauzione è stato annullato il trekking organizzato dal Parco di Montevecchia.

Mercoledì l’Enpa Merate ha scritto ai sindaci, al prefetto e all’Ats chiedendo “la sospensione immediata di qualsiasi ordine o provvedimento volto all’abbattimento del toro”. E i volontari animalisti si sono detti anche disponibili a organizzare e finanziare il trasport0 della bestia in un “luogo di ricovero sicuro o permanente” come un rifugio o una fattoria didattica accreditata. Sarebbe sempre Enpa a farsi carico del mantenimento dell’animale.

Un appello che, come scrive l’ente, invita a valutare la situazione di emergenza “con senso di umanità, oltre che del rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza”.

Enpa ha anche lanciato una petizione che si può sottoscrivere cliccando QUI. Al momento sono oltre 6mila i cittadini che l’hanno sottoscritta.