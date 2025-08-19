METEO

Tornano piogge, temporali e grandine: allerta meteo arancione sul Lecchese

Regione Lombardia ha emesso oggi, mercoledì 19 agosto 2025, un'allerta di protezione civile arancione per rischio temporali, dalle ore 21 di quest'oggi, 19 agosto, fino a nuovo aggiornamento

Tornano piogge, temporali e grandine: allerta meteo arancione sul Lecchese
Lecco
Pubblicato:
Tornano piogge e temporali: allerta meteo arancione sul Lecchese. Regione Lombardia ha emesso oggi, mercoledì 19 agosto 2025, un'allerta di protezione civile arancione per rischio temporali, dalle ore 21 di quest'oggi, 19 agosto, fino a nuovo aggiornamento.

Tornano piogge e temporali: allerta meteo arancione sul Lecchese

Nel corso del pomeriggio sono previsti locali rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento anche dei settori di Pianura sud-occidentali; in serata, ulteriore aumento dell'instabilità su Prealpi e Pianura Occidentali con probabili rovesci e temporali, localmente intensi, in prosecuzione nel corso della notte su mercoledì 20/08. La fenomenologia associata maggiormente probabile è rappresentata da grandine di piccole-medie dimensioni e precipitazioni localmente molto forti e persistenti.
Per la giornata di domani 20/08 si prevedono rovesci e temporali nella notte, in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, dai settori di Alta-Media Pianura verso Alpi e Prealpi, dove su quest'ultimo settore sono maggiormente probabili precipitazioni localmente molto forti. Dal mattino e per l'intera giornata attesi nuovi passaggi temporaleschi con coinvolgimento dell'intera regione, ma con particolare riferimento ai settori dell'Appennino e della Pianura. Localmente, sono attesi temporali di forte intensità, seppur permanga elevata incertezza nella localizzazione degli stessi; nel complesso, la fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente molto forti con cumulate abbondanti; tra Appennino e Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento.
Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Lecco, iscrizione nr. 3/2021 del 02/03/2021
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Riccardo Baldazzi
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primalecco.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151