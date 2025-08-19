Tornano piogge, temporali e grandine: allerta meteo arancione sul Lecchese

METEO

Regione Lombardia ha emesso oggi, mercoledì 19 agosto 2025, un'allerta di protezione civile arancione per rischio temporali, dalle ore 21 di quest'oggi, 19 agosto, fino a nuovo aggiornamento

Tornano piogge e temporali: allerta meteo arancione sul Lecchese

Nel corso del pomeriggio sono previsti locali rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento anche dei settori di Pianura sud-occidentali; in serata, ulteriore aumento dell'instabilità su Prealpi e Pianura Occidentali con probabili rovesci e temporali, localmente intensi, in prosecuzione nel corso della notte su mercoledì 20/08. La fenomenologia associata maggiormente probabile è rappresentata da grandine di piccole-medie dimensioni e precipitazioni localmente molto forti e persistenti.

Per la giornata di domani 20/08 si prevedono rovesci e temporali nella notte, in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, dai settori di Alta-Media Pianura verso Alpi e Prealpi, dove su quest'ultimo settore sono maggiormente probabili precipitazioni localmente molto forti. Dal mattino e per l'intera giornata attesi nuovi passaggi temporaleschi con coinvolgimento dell'intera regione, ma con particolare riferimento ai settori dell'Appennino e della Pianura. Localmente, sono attesi temporali di forte intensità, seppur permanga elevata incertezza nella localizzazione degli stessi; nel complesso, la fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente molto forti con cumulate abbondanti; tra Appennino e Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento.