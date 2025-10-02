Dal 19 ottobre a Cremella e online: un corso per investire nella relazione e vivere la bellezza dello stare insieme.

The Marriage Course è un corso sulla relazione di coppia in 7 sessioni, una a settimana, che si terrà a Cremella, presso la Sala Giovanni Paolo II, a partire da domenica 19 ottobre dalle ore 18 alle ore 20.30.

“Si tratta di un’iniziativa pensata e vissuta da migliaia di coppie per entrare in dialogo profondo, per dedicarsi quel tempo che spesso si fatica a trovare. Un corso del quale si ha nostalgia, finite le 7 sessioni, e che si cerca poi di portare avanti nella vita quotidiana”, spiegano i responsabili del Gruppo Alpha Alta Brianza.

The Marriage Course: 7 incontri per riscoprire la bellezza della vita di coppia

Nato a Londra nel 1996, per iniziativa dei coniugi inglesi Nicky e Sila Lee della Chiesa di Holy Trinity Brompton, si è diffuso in 127 nazioni raggiungendo oltre un milione di coppie.

Il corso aiuta le coppie a riscoprire e vivere la bellezza della relazione, accompagnandole ad investire sempre di più in essa.

I responsabili del Gruppo Alpha Alta Brianza comunicano che il corso sarà indirizzato soprattutto alle giovani coppie, ma sarà possibile partecipare a qualsiasi età anche online, a partire da lunedì 20 ottobre, sempre per 7 incontri.

Un’apericena per creare un clima di accoglienza, il dialogo intimo e profondo su tematiche importanti e un’atmosfera romantica sono gli elementi che caratterizzano il corso.

Il corso è completamente gratuito, serve solo acquistare il diario di coppia (12 euro a coppia) che sarà utilizzato durante le conversazioni.