Terza edizione per Gift, il progetto solidale promosso dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco. Dopo la prima edizione svoltasi nel 2019 e la seconda del 2022 (in mezzo la pausa forzata per l’emergenza Covid, ndr) anche quest'anno i Giovani hanno voluto riproporre questa bella iniziativa benefica, che consiste in una raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio. Come l’anno scorso la consegna dei regali potrà avvenire per più giorni: se l’anno scorso era stato possibile portare i doni per una settimana, quest’anno si potranno consegnare da lunedì 11 a giovedì 21 dicembre, negli orari di apertura della associazione (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18; tranne venerdì 15 in cui la chiusura è fissata per le 16.30). Il momento conviviale – con un aperitivo per ringraziare tutti dei doni ricevuti e scambiarsi gli auguri – si terrà invece venerdì 15 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco (per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione segnalandosi al numero 3385480393 o inviando una email a giovani@ascom.lecco.it entro martedì 12).

Terza edizione del progetto Gift: doni per i bambini ricoverati in ospedale o nelle case famiglia

I regali raccolti (che devono essere nuovi, incartati e con "biglietto parlante" indicante sesso ed età del destinatario) verranno poi distribuiti il 23 e 24 dicembre nelle strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani: Ospedale Manzoni di Lecco, Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

"Gift rappresenta un appuntamento davvero significativo per il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco e siamo davvero contenti di essere riusciti a riproporlo per questa terza edizione: anche i nuovi consiglieri del Gruppo hanno accolto con entusiasmo la proposta e questa è una ulteriore conferma della bontà e del valore dell’iniziativa - spiega il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno – Quest’anno abbiamo raddoppiato il periodo in cui sarà possibile portare i doni in associazione e confermato il momento conviviale da vivere insieme in sala conferenze. Ringrazio il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e tutta la struttura per la collaborazione”. Ed evidenzia: “Sono convinto che tanti amici imprenditori, sia senior che giovani, ma anche molti cittadini vorranno passare in piazza Garibaldi per portare un piccolo dono. Basta davvero poco per portare un po’ di gioia e felicità a quei bambini che passeranno le festività il Natale in ospedale o che comunque vivono situazioni difficili”

Il progetto Gift nasce su iniziativa privata di Federico Gordini (oggi presidente regionale dei Giovani di Confcommercio) e nel 2014 viene "adottato" dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monza e Brianza. La prima edizione a Lecco si è svolta nel dicembre 2019.