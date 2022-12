Ritorna, dopo la sospensione forzata a causa dell'emergenza Covid, l'appuntamento con Gift, il progetto solidale promosso dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco.

Torna il progetto Gift: doni per i bambini ricoverati in ospedale o nelle case famiglia

Dopo la prima edizione svoltasi nel 2019, quest'anno i Giovani hanno voluto riproporre l'iniziativa benefica, che consiste in una raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio. Rispetto a Gift 2019, questa volta la consegna dei regali potrà avvenire per una settimana intera: da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, negli orari di apertura della associazione (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18; tranne venerdì 16 in cui la chiusura è fissata per le 16.30) e per l'intera giornata di lunedì 19 dicembre (8.30-12.30 e 14-18). Lunedì 19 dicembre è poi in programma un momento conviviale dalle 18.30 alle 20.30 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco (per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione inviando una email a giovani@ascom.lecco.it entro venerdì 16).

I regali raccolti (che devono essere nuovi, incartati e con "biglietto parlante" per riconoscerli e rendere consapevole la distribuzione) verranno poi distribuiti il 23 e 24 dicembre presso le strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani: Ospedale Manzoni di Lecco, Ospedale Mandic di Merate e Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

Il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno

"Come Gruppo Giovani siamo contenti di potere riproporre questa iniziativa, visto il valore della stessa e visto anche l'ottimo riscontro che avevamo registrato nella prima edizione: con un piccolo gesto possiamo portare un po' di serenità ai più piccoli che si trovano a trascorrere il Natale in ospedale o che vivono situazioni di fragilità - evidenzia il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno - Quest'anno abbiamo pensato di "allungare" il momento della consegna dei doni, prevedendo la possibilità di portarli in associazione per una settimana intera: ringrazio il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e tutta la struttura per la collaborazione. Lunedì 19 dicembre poi ci sarà la possibilità di vivere insieme un momento conviviale con un piccolo aperitivo per ringraziare tutti dei doni ricevuti e scambiarci gli auguri". Poi aggiunge: "Sono sicuro che anche quest'anno i giovani commercianti, ma anche tanti amici imprenditori e tante persone comuni, vorranno passare a Palazzo del Commercio per portare il loro dono".

Il progetto Gift nasce su iniziativa privata di Federico Gordini (oggi presidente regionale dei Giovani di Confcommercio) e nel 2014 viene "adottato" dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monza e Brianza. La prima edizione a Lecco si è svolta nel dicembre 2019.