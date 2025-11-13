A scopo precauzionale e per gli accertamenti di rito, per il 49enne è stato disposto il trasporto in codice verde all’ospedale di Vimercate

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 novembre 2025, per le sorti di un uomo di 49 anni che avrebbe minacciato di togliersi la vita, gettandosi dal ponte di Paderno. Fortunatamente, l’uomo è stato salvato in extremis dalle forze dell’ordine e dai sanitari prontamente intervenuti sul posto.

Tenta il suicidio sul Ponte di Paderno, salvato in extremis da forze dell’ordine e sanitari

Dopo la tragedia che ha scosso la quiete padernese nella mattinata di ieri, mercoledì, in cui si è tolto la vita un anziano 70enne gettandosi nell’Adda, quest’oggi l’allarme è scattato in via Alzaia, a Paderno d’Adda, attorno alle 13.50 quando un uomo, 49enne e in presunto stato confusionale, avrebbe minacciato il gesto estremo e l’intenzione di gettarsi dal viadotto. Sul posto, la centrale operativa di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Merate insieme ai Carabinieri della Compagnia di Merate e ai Vigili del fuoco in supporto.

Dopo alcuni momenti concitati, il celere intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario hanno scongiurato il peggio, convincendo il malcapitato a farsi aiutare e trasportarlo in ospedale. Il 49enne è stato quindi affidato alle cure dei sanitari. Per lui, a scopo precauzionale e per gli accertamenti di rito, è stato disposto il trasporto in codice verde all’ospedale di Vimercate.