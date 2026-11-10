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Trentacinque anni di solidarietà, impegno e sostegno alla ricerca scientifica, ma questa volta con un’assenza che si è fatta sentire più di ogni altra. La presentazione della nuova Maratona di eventi Telethon, ospitata oggi, martedì 10 novembre 2026, nell’aula consiliare del Comune di Lecco, è stata infatti la prima senza Fabrizio Fontana, il figlio del presidente di Uildm Lecco Gerolamo Fontana, scomparso nelle scorse settimane a soli 42 anni dopo aver convissuto con la distrofia muscolare di Duchenne. Per decenni Fabrizio è stato uno dei volti simbolo della mobilitazione lecchese, una presenza capace di dare un significato ancora più profondo alla raccolta fondi. Questa volta non era fisicamente accanto ai volontari, ma il suo ricordo ha accompagnato ogni momento dell’incontro, aperto proprio con un doveroso omaggio alla sua figura.

Telethon, 35 anni di solidarietà lecchese nel ricordo di Fabrizio: «Continueremo a lottare per la ricerca»

Alla presentazione erano presenti il coordinatore provinciale di Telethon Renato Milani, il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il presidente di Uildm Lecco Gerolamo Fontana, il vicepresidente di Telethon Angelo Fontana, il sindaco di Vercurago ed ex ricercatore Telethon Roberto Maggi, l’assessore comunale Alessandra Rota e la presidente nazionale Uildm Stefania Pedroni.

A sottolineare il valore della testimonianza di Fabrizio è stato Alessandro Betti, presidente nazionale della raccolta fondi di Telethon: «Ha vissuto troppo poco per noi ma tantissimo per la malattia che aveva. E ci è riuscito per la sua forza e per i progressi scientifici maturati grazie alla ricerca».

Un pensiero condiviso anche dalla presidente nazionale Uildm, Stefania Pedroni, che ha ricordato il significato della mobilitazione lecchese: «Questo è un appuntamento significativo che testimonia con forza quel che siamo come rete. Quella di Lecco è una provincia da record. Ma la raccolta fondi non è solo un atto economico ma sociale e di coesione comunitaria».

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo per il Coordinamento Telethon di Lecco, che celebra il 35° anniversario della propria attività di raccolta fondi sul territorio. Un percorso fatto di vicinanza alle famiglie, sensibilizzazione e sostegno concreto alla ricerca, che da oltre 25 anni vede la provincia lecchese distinguersi tra le realtà più generose d’Italia. Un primato che non appartiene a un singolo ente o a una sola associazione, ma a un’intera comunità: cittadini, scuole, imprese, amministrazioni comunali, volontari e associazioni che condividono gli stessi valori di solidarietà e responsabilità.

A illustrare i numeri della nuova edizione è stato Renato Milani, che ha annunciato una mobilitazione capillare: saranno 90 i Comuni coinvolti, compresi alcuni centri confinanti della Bergamasca, dove saranno presenti i prodotti solidali Telethon. A questi si aggiungono 70 aziende che hanno scelto di regalare a dipendenti e clienti i tradizionali panettoni solidali, circa 13mila studenti di ogni ordine e grado che parteciperanno alla «Lezione di Telethon» e 65 manifestazioni di vario genere distribuite in tutta la provincia.

Un calendario che, da novembre a dicembre, porterà banchetti, prodotti solidali, iniziative ed eventi nelle piazze e nelle comunità lecchesi, coinvolgendo anche le scuole in un percorso di educazione alla solidarietà e alla conoscenza della ricerca scientifica. CLICCA QUI PER TUTTO IL CALENDARIO.

Nel messaggio del coordinamento provinciale trova spazio anche il significato di questi 35 anni: «Grazie a Fondazione Telethon, la parola “incurabile” ha iniziato a perdere il suo potere terribile. Fino ad oggi, la ricerca scientifica ha strappato a morte certa quasi 200 bambini, restituendoli all’abbraccio delle loro mamme e dei loro papà. Ha salvato le loro vite. Ha ridato loro il futuro».

Un risultato che, come sottolineato da Milani, non si misura soltanto attraverso le cifre raccolte, ma soprattutto attraverso le possibilità di cura e le prospettive restituite a tante famiglie. E proprio nel festeggiare il 35° anniversario, il pensiero del coordinamento è tornato a Fabrizio: «Ha incarnato lo spirito più puro di questa missione: un esempio di dedizione incrollabile e di amore per il prossimo che rimarrà per sempre impresso nella storia di Telethon Lecco e nei cuori di tutti noi. La sua assenza è un dolore immenso, ma il suo cammino è tracciato e sarà la forza che ci spingerà ad andare avanti».

Il sindaco Filippo Boscagli ha sottolineato il valore di una mobilitazione che negli anni è diventata una tradizione consolidata per il territorio, ricordando il risultato raggiunto nella precedente edizione.

«La Maratona Telethon è una straordinaria testimonianza della generosità delle persone del nostro territorio, che ancora una volta dimostrano quanto abbiano a cuore la ricerca scientifica. Anche quest’anno, dal 1° novembre a fine dicembre, saranno coinvolti oltre 12 mila studenti, 80 Comuni della NOSTRA provincia, 46 manifestazioni e 80 aziende del territorio. Numeri significativi, che si inseriscono in una tradizione di solidarietà consolidata, come dimostra la cifra record di 470.500 euro raccolti nel 2025. Il coordinamento provinciale di Telethon Lecco si conferma così capitale della solidarietà, grazie a una rete di persone, associazioni e istituzioni capaci di fare squadra per sostenere concretamente la ricerca. Un risultato di cui essere orgogliosi e che testimonia la vicinanza alle persone e alle famiglie che attendono risposte, nuove terapie e una cura. L’auspicio è che questa nuova edizione possa coinvolgere ancora più persone e raggiungere traguardi importanti».

Particolarmente sentito l’intervento della presidente della Provincia Alessandra Hofmann, che ha voluto rivolgere un ringraziamento a Gerolamo Fontana e alla sua famiglia, ricordando come la loro esperienza personale sia diventata negli anni un’occasione di sensibilizzazione e solidarietà per tutto il territorio. «Grazie per essere qui e soprattutto grazie a Gerry e a Renato, perché ogni anno ci cimentiamo in questa maratona che, a prima vista, può sembrare una fatica organizzativa, ma che alla fine diventa sempre qualcosa di naturale. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a Gerry per aver condiviso la propria esperienza e per non aver mai fatto diventare la disabilità di Fabrizio una difficoltà circoscritta alla famiglia, ma un’occasione da mettere a disposizione di tutto il territorio per promuovere la ricerca. Credo che tutto sia nato proprio dalla vostra forza, dalla forza di Fabrizio. Accettare la sua disabilità è stato probabilmente un grande dolore all’inizio, così come oggi è doloroso averlo dovuto salutare. Vorrei però che l’arcobaleno che era Fabrizio, con i suoi tanti colori, e che tante volte ci ha insegnato quanto sia prezioso il dono della vita, continuasse a vivere dentro ciascuno di noi. Sono certa che sarà così. So che è difficile, Gerry, ma sono convinta che anche questo dolore saprai trasformarlo in qualcosa da mettere a disposizione di tutta la provincia di Lecco e del territorio, a favore di Telethon. Poco tempo fa ho parlato con un grande esperto nel campo della scienza e della riabilitazione, che mi ha detto: “Forse non vi rendete conto di quanto Telethon abbia cambiato il modo di fare donazione, quanto abbia trasformato in Italia e, di conseguenza, in tutto il mondo il modo di fare ricerca e di raggiungere risultati”. Ogni anno torniamo a parlarne e siamo pronti ad affrontare anche questa nuova edizione. Mi piace pensare a Telethon proprio come a una maratona, nella quale tutti vogliamo raggiungere il traguardo, contribuendo a raccogliere tante risorse per una ricerca che non riguarda pochi, ma tutti».

È stato Gerolamo Fontana, papà di Fabrizio e presidente di Uildm Lecco, a pronunciare le parole forse più toccanti della presentazione. Un intervento nel quale il dolore per la perdita del figlio si è intrecciato con la determinazione a proseguire una battaglia portata avanti per 35 anni, nella consapevolezza che dietro ogni raccolta fondi ci sono bambini, famiglie e persone che aspettano una risposta dalla ricerca.

«Ho promesso che avrei continuato, e continuerò a farlo. Perché quando parlo di Fabrizio non parlo soltanto di mio figlio, ma dei 5mila ragazzi che in Italia convivono con la distrofia muscolare e di quelli che nasceranno nei prossimi giorni. Ho iniziato 35 anni fa proprio con questo obiettivo e oggi, finalmente, possiamo parlare di risultati straordinari. È arrivata una terapia che punta a guarire i bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne, intervenendo direttamente sul difetto genetico responsabile della malattia. Siamo davvero sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a investire nella ricerca per dare a questi bambini un futuro concreto. In questi 35 anni di Telethon ho visto cose fantastiche. Oggi abbiamo tre terapie geniche che stanno dando risultati importanti nella cura dei bambini. Voglio ricordare in particolare quella che ha già permesso di salvare 186 bambini che, senza questa terapia, sarebbero andati incontro alla morte entro cinque anni. Mi faccio sempre la stessa domanda: c’è qualcosa di più bello al mondo? Io credo di no». Infine, un appello diretto alle imprese del territorio. Il punto di partenza è il risultato raggiunto nel 2025, quando la raccolta ha toccato quota 470.500 euro: una cifra importante, che Fontana ha definito una montagna da scalare nuovamente.

«Quando mi chiedono cosa puntiamo a fare quest’anno, rispondo sempre che vogliamo raccogliere un euro in più rispetto all’anno precedente. Sarà difficile, anche per il momento che stiamo attraversando. Ma se le industrie di Lecco ci dessero una mano, pensate a cosa potremmo fare: basterebbero 100 euro a testa per costruire insieme un’altra montagna».

Tra i volti della nuova edizione c’è anche Sharon Cimino, testimonial Telethon 2026, che ha raccontato il proprio percorso dopo la diagnosi di sclerosi multipla, arrivata quando aveva appena 26 anni e un bambino di un mese.

«Svolgo il mio lavoro nei mercati, svegliandomi ogni mattina alle quattro, e lo affianco al mondo della moda e delle sfilate. Dieci anni fa, ad appena 26 anni e a un mese dalla nascita di mio figlio, mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla. È stato un duro colpo che mi ha costretto a fermarmi temporaneamente, proprio mentre la mia carriera era al culmine. Tuttavia, ho scelto di non mollare, perché noi non siamo la nostra malattia. È fondamentale credere fermamente nella ricerca e sostenere la donazione. Essere testimonial di Telethon è ciò che mi rende più orgogliosa e felice, persino più di tutti i traguardi e i complimenti ricevuti in vent’anni di lavoro nel mio settore».

A portare una testimonianza particolare è stato anche Roberto Maggi, oggi sindaco di Vercurago, che ha conosciuto Telethon da due prospettive differenti: prima come ricercatore all’Università degli Studi di Milano, beneficiario di un finanziamento della Fondazione, e successivamente come sostenitore impegnato nella raccolta fondi.

«Ho avuto il privilegio di sperimentare due aspetti di Telethon. Da una parte, durante la mia carriera di ricercatore all’Università di Milano, ho beneficiato di un loro finanziamento, potendo verificare l’efficienza, l’efficacia e il grande rigore con cui vengono selezionati e distribuiti i fondi per i progetti di ricerca. Dall’altra parte, ho scelto di contribuire direttamente alla raccolta fondi, riscontrando anche in questo ambito la medesima efficienza, nonché un controllo rigoroso sulle spese sostenute per la raccolta stessa. Quest’ultimo aspetto attribuisce a Telethon una posizione di rilievo rispetto ad altre agenzie di finanziamento, sia pubbliche che private. Porto sempre la mia doppia esperienza come esempio, auspicando che possa offrire un’ulteriore garanzia sull’operato di Telethon nei territori e sul suo impegno a sostegno della ricerca scientifica». Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, primo Comune della provincia per generosità, ha ricordato il testimonial Nicolò, il cui sorriso rappresenta uno stimolo a impegnarsi sempre di più. «Ci auguriamo che Bellano possa essere d’esempio per tutto il territorio: il nostro impegno è portato avanti con entusiasmo e, soprattutto, divertendoci».

Dalle piazze alle scuole, passando per le aziende e le associazioni, la Maratona Telethon coinvolgerà ancora una volta tutto il territorio lecchese. I tradizionali panettoni solidali, le manifestazioni e i banchetti saranno gli strumenti attraverso i quali cittadini e imprese potranno contribuire alla raccolta.

Trentacinque anni dopo l’inizio di questa avventura, il messaggio resta lo stesso: sostenere la ricerca significa dare una possibilità a chi convive con una malattia genetica rara e alle famiglie che attendono nuove cure.

Quest’anno, però, la maratona avrà un significato ancora più profondo. Perché il cammino di Fabrizio, come hanno ricordato i presenti, non si interrompe con la sua scomparsa. Continuerà attraverso l’impegno di chi ha scelto di non fermarsi e di una comunità che, ancora una volta, è chiamata a fare squadra.

Mario Stojanovic