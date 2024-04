Si è riunito nella mattinata di ieri, mercoledì 3 aprile 2024, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, al quale hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, anche i Sindaci dei Comuni di Cernusco Lombardone, di Ello e Olgiate Molgora, per l’esame dei progetti di videosorveglianza che ciascuno dei tre Enti ha predisposto per partecipare al bando di finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno.

Telecamere: tre Comuni chiedono finanziamenti al Ministero

"Le singole progettualità, ritagliate sulle specifiche realtà ed esigenze territoriali, sono state valutate positivamente dal Comitato, poiché rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie per l’efficace funzionalità degli impianti di videosorveglianza, che prevedono, altresì, l’installazione di telecamere per la lettura targhe, in particolare, ai varchi di accesso e uscita dai territori interessati" spiegano dall'Ufficio territoriale del Governo.

Anche in funzione della partecipazione al bando, sono stati sottoscritti i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana dal Prefetto e dagli Amministratori interessati, quali strumenti utili a sostenere le azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, a promuovere il rispetto del decoro urbano e a favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la polizia locale.

I sistemi di videosorveglianza, ha dichiarato il Prefetto, sono utili strumenti per elevare i livelli di sicurezza anche nelle realtà territoriali meno grandi e svolgono un’efficace azione deterrente nei confronti delle varie forme di illegalità e di degrado urbano.