Taylor Mega, la giovane influencer friulana che ha conquistato il grande pubblico grazie alle sue apparizioni televisive, alla sua forte personalità e alle sue chiacchierate vicende sentimentali, ha recentemente sorpreso i suoi fan con una passione tutta nuova: l’amore per la montagna e, in particolare, per il territorio lecchese. Domenica 11 maggio, l’influencer – il cui vero nome è Elisia Todesco, nata il 31 ottobre 1993 a Carlino, in provincia di Udine – è stata avvistata in uno dei luoghi più suggestivi della zona: il Monte Due Mani sopra Ballabio.

Taylor Mega innamorata delle montagne lecchesi

Nota per uno stile di vita apparentemente frenetico, fatto di shooting fotografici, eventi mondani e collaborazioni con brand di moda e lifestyle, Taylor ha scelto di prendersi una pausa lontano dai riflettori. Una fuga nella natura, tra silenzio e aria pulita, in totale controtendenza rispetto all’immagine patinata con cui spesso viene identificata.

Visibilmente entusiasta, Taylor ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune immagini e brevi video del paesaggio mozzafiato, mostrando anche un lato più autentico e spontaneo di sé. Le sue stories, nelle quali appare sorridente, vestita in modo sportivo e senza trucco, hanno subito raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, tra chi si è detto sorpreso e chi ha apprezzato questa nuova dimensione della sua quotidianità.

Ma non si tratta di un episodio isolato. Da qualche tempo, infatti, l’influencer sembra essersi davvero affezionata alle montagne lombarde, tanto da aver stilato una vera e propria lista di vette da scalare, molte delle quali proprio nella provincia di Lecco. A quanto pare, la sua esplorazione delle cime prealpine è iniziata già nei mesi scorsi, con escursioni al Legnoncino e al Rifugio Rosalba.

Tra le mete già visitate e quelle ancora nella lista dei desideri spiccano nomi ben noti agli escursionisti lombardi: il Resegone, simbolo indiscusso di Lecco; i Piani dei Resinelli, con l’immancabile passerella sospesa a strapiombo sul lago; il San Martino, con la sua vista spettacolare sulla città; il Pizzo d’Erna,; il Monte Moregallo, le Grigne e il Monte Magnodeno.

L’idea di un’influencer glamour come Taylor Mega che si cimenta con scarponcini, zaino e dislivelli ha incuriosito e, in parte, spiazzato molti. Ma proprio questo contrasto tra immagine pubblica e passioni personali sembra essere uno degli aspetti che più affascinano il pubblico. La montagna, in fondo, ha sempre avuto la capacità di riportare le persone all’essenziale, al contatto con la natura e con sé stesse. E chissà che questo legame con il territorio lecchese non si trasformi in qualcosa di più duraturo, magari anche in una futura collaborazione turistica o in un progetto dedicato alla valorizzazione del territorio.

Quel che è certo è che con tutte queste escursioni ancora da affrontare, rivedremo spesso la bella influencer tra i sentieri e le vette della provincia di Lecco. E forse, per una volta, senza filtri.