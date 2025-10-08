La Tavola lecchese per la Pace esprime la sua forte solidarietà alla nuova missione umanitaria organizzata da Freedom Flotilla e Thousand to Gaza, che ha visto partire nove imbarcazioni con a bordo 150 professionisti sanitari e giornalisti diretti a Gaza.

Tavola lecchese per la Pace: “Continuiamo a fare vento”. Solidarietà alla nuova missione umanitaria verso Gaza

Secondo le dichiarazioni dell’associazione lecchese, la missione è stata interrotta illegalmente dall’esercito israeliano, replicando quanto accaduto in passato con la Global Sumud Flotilla, che portava aiuti alimentari ai palestinesi.

“La nostra risposta deve essere di unità oltre le differenze, per continuare a fare vento nelle vele della pace”, affermano dalla Tavola lecchese per la Pace. “Sosteniamo con ancora più forza questa nuova missione umanitaria e riteniamo fondamentale obbligare tutte le parti a perseguire la pace”.

L’associazione invita la comunità locale e internazionale a non abbassare la guardia e a continuare a sostenere iniziative che promuovono la solidarietà, i diritti umani e il dialogo tra i popoli. Diverse le iniziative in campo. Il 10 ottobre 2025 proprio la Tavola lecchese per la Pace, insime ad associazioni e alla Comunità pastorale organizza una fiaccolata a Casatenovo intitolata “4 sì per Gaza”.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025 invece, il Comitato Lecchese Stop Genocidio promuove un nuovo presidio a Lecco in favore di Freedom flottilla. Appuntamento alle 18 a Lecco, in piazza Diaz, davanti al Comune.