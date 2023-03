Una marea colorata con le tinte della bandiera della pace, quelle di Libera, i vessilli dei Comuni, ha invaso nella mattinata di oggi, martedì 21 marzo 2021. Milano in occasione della 28esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una manifestazione imponente, promossa dall'associazione Libera in collaborazione con Avviso Pubblico, insieme a una vasta rete formata da enti locali, associazioni, scuole, sindacati, realtà sociali e cittadini.

Tanti lecchesi alla manifestazione per la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

In prima fila la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti. Davvero nutrita la delegazione lecchese che ha risposto "presente" a questo momento di omaggio, ricordo e riflessione dedicato alle 1.069 vittime delle mafie.

A rappresentar il capoluogo, con il Gonfalone della Città, sono stati il Presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello, nonché vicepresidente di Avviso Pubblico, l'Assessore al Welfare Emanuele Manzoni, i consiglieri Nicolò Paindelli, Corrado Valsecchi (rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione comunale antimafia) e Alberto Anghileri.

Tanti i sindaci, gli assessori, i consiglieri coordinati dal referente provinciale di Avviso Pubblico, nonché sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi che hanno raggiunto Milano. Non sono mancati gli utenti de Il Giglio che hanno sfilato dietro lo striscione che ricordava che il bene confiscato alla mafia è ora parte del patrimonio comunale di Lecco. presente anche Aoser Lecco.

L'assessore lecchese Emanuele Manzoni

Importane e simbolica la scelta di Milano come location della manifestazione. Libera infatti ha deciso di tornarenel capoluogo meneghino perché quest'anno ricorre il trentennale della strage mafiosa di via Palestro in cui persero la vita cinque persone, "per ribadire che mafia e corruzione sono un problema nazionale e internazionale e perché, nell'epoca delle mafie 'imprenditrici' che sparano di meno non per sopraggiunti freni morali ma grazie a un sistema economico globale che permette loro di arricchirsi quasi nell'ombra e senza destare troppi allarmi, diventa fondamentale denunciare il rischio di una sottovalutazione del fenomeno mafioso e riaffermare che non esiste territorio, né Regione, né Stato che possa dirsi esente da questo parassita della democrazia"

Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi

Il sindaco di Malgrate Flavio Polano

