I prezzi della benzina registrano un calo s grazie al taglio temporaneo delle accise deciso dal governo. Lo sconto, pari a circa 25 centesimi al litro, si riflette sui distributori in tutta Italia, anche se non sempre in maniera immediata.

Gli esperti avvertono che si tratta di una misura temporanea, valida per circa venti giorni, e che i prezzi potrebbero risalire quando lo sconto terminerà. Rimane comunque una boccata d’aria per gli automobilisti, dopo settimane di rincari legati al costo del petrolio e alle tensioni internazionali.

Non solo, ma il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit ha inviato alla Guardia di Finanza un nuovo elenco di distributori, pari al 2,7%, che invece di ridurre i prezzi alla pompa in linea con il taglio delle accise, li hanno aumentati.

Taglio accise benzina e diesel, i prezzi sono scesi? Ecco la situazione a Lecco

E a Lecco come è la situazione? Vi proponiamo qui di seguito l’elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, lunedì 23 marzo 2026.

Le zone più economiche per fare rifornimento in provincia di Lecco si trovano generalmente nei comuni più piccoli e nei distributori self-service. Ad esempio, a Costa Masnaga la benzina si aggira intorno a €1,529 al litro, mentre il gasolio costa circa €1,869. Nei comuni di Civate, Molteno e Montevecchia, la benzina si colloca tra €1,707 e €1,719, e il gasolio tra €1,957 e €1,979. Anche a Mandello del Lario i prezzi sono convenienti, con la benzina tra €1,615 e €1,625 e il gasolio tra €1,875 e €1,895.

Al contrario, le zone più costose includono Colico, dove la benzina arriva a €1,949 e il gasolio tra €2,055 e €2,272. A Merate, il gasolio premium può toccare addirittura €2,579. Nel centro di Lecco, alcuni distributori arrivano a vendere la benzina fino a €1,979 e il gasolio a €2,277.

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 23/03/2026, 03:08 Benzina Gasolio GPL servito 1,889 € 2,099 € 0,649 € self 1,729 € 1,979 € –

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 22/03/2026, 22:00 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,855 € 2,095 € 2,195 € 2,095 € self 1,635 € 1,875 € 1,975 € 1,875 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 22/03/2026, 21:48 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,842 € 2,085 € 0,642 € – 2,185 € self 1,632 € 1,875 € – 1,799 € 1,975 €