Il rischio che Lecco, le località del Lago e quelle della Valsassina vengano prese d'assalto durante le vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e Primo maggio mettendo potenzialmente in crisi la viabilità del territorio è alto (per non dire altissimo). Non a caso nei giorni scorsi il Prefetto Sergio Pomponio ha convocato un summit a Lecco per la viabilità al quale hanno preso parte amministratori e forze dell'ordine.

Summit a Lecco per la viabilità in vista delle vacanze di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e Primo maggio

Prevenire situazioni di crisi predisponendo una intensificazione coordinata e corale dei servizi di prevenzione e controllo delle strade: questo l'obiettivo e, ovviamente, l'osservata speciale è la Strada Statale 36, unica direttrice di fianco alle poche alternative della viabilità provinciale (SP 72, SP. 62; SP. 583) e della 36 RAC.

La super infatti, pur non essedo una arteria autostradale presenta volumi di traffico che la rendono paragonabile proprio ad una autostrada. In caso di congestionamento e crisi viabilistiche, come più volte è accaduto, si mette a rischio l’intero sistema della viabilità provinciale.

Nell'incontro è stato deciso di innalzare la soglia di attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della mobilità stradale, sia prevedendo il preallertamento del Comitato Operativo per la Viabilità coordinato dalla Prefettura, sia considerando l'eventualità di anticipare tutte le attività preliminari all'applicazione del Piano di Emergenza sulla SS 36 e quindi le relative procedure di gestione della mobilità sulla sponda orientale del Lario, ma anche in direzione delle altre località che saranno interessate da significativi aumenti dei flussi turistici.

Tutte le Forze di Polizia presenti alla riunione, comprese la Polizia Provinciale e la Polizia locale di Lecco, hanno assicurato il più ampio dispiegamento possibile delle risorse umane e strumentali dedicate, attraverso servizi straordinari di controllo del territorio, in modo particolare nelle giornate del weekend pasquale (da venerdì 7 a lunedì 10 aprile), dal 22 al 25 aprile e dal 28 Aprile al Primo Maggio.

In campo tutte le Polizia Locali

"Inoltre è stato richiesto che anche le altre Polizie Locali, pur potendo contare su organici spesso ridotti, concorrano, quanto meno nei periodi indicati, al generale dispositivo di prevenzione e gestione della mobilità, soprattutto in quei Comuni coinvolti direttamente dalla Pianificazione di Emergenza connessa a condizioni critiche della viabilità sulla Strada Statale 36" spiegano dalla Prefettura

L'appello ai sindaci

Il Prefetto ha pertanto rivolto un appello ai sindaci affinché, anche nella loro veste di Autorità locali di Protezione Civile, tutte le volte in cui si verificheranno le condizioni per l'attuazione del citato piano, dispongano della Polizia locale per il presidio di alcuni svincoli nevralgici, all'occorrenza in modo permanente finché duri l'emergenza, allo scopo di prevenire manovre in contrasto al Codice della Strada, fronteggiare possibili congestionamenti di traffico e garantire supporto alle altre Forze di Polizia ed al personale di soccorso.



Infine il Prefetto ha rimarcato che una collaborazione fattiva e sinergica di tutti gli Organi di Polizia e degli Enti interessati è condizione imprescindibile per la realizzazione di un sistema autenticamente integrato di pronto intervento in grado di rispondere efficacemente alle criticità viabilistiche ed infrastrutturali che, soprattutto in questa provincia, hanno dimostrato di poter avere un impatto molto rilevante sulle condizioni di sicurezza della popolazione.