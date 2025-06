Sulle orme di Leonardo: il Parco Adda Nord tra natura, cultura e futuro green

Giornata di ascolto, confronto e valorizzazione del territorio lecchese quella di oggi, venerdì 20 giugno 2025, che ha visto la presenza dell’Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi in visita istituzionale al Parco Adda Nord in provincia di Lecco, accompagnato dal Consigliere regionale, Giacomo Zamperini.

La mattinata si è aperta nella sede del parco di Paderno d'Adda, con un incontro tra l’Assessore, il Consigliere, il Presidente ed il consiglio di gestione del Parco Adda Nord, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e gli Amministratori Locali dei comuni aderenti al parco. Un’occasione importante per confrontarsi sul ruolo strategico del Parco nella tutela ambientale della biodiversità e nello sviluppo sostenibile, senza dimenticare la valorizzazione del potenziale attrattivo su cultura, turismo lento, agricoltura, trasporto fluviale e mobilità dolce.

“Il Parco Adda Nord rappresenta una risorsa straordinaria per fare conoscere terre incantevoli e paesaggi che hanno stupito persino Leonardo Da Vinci – ha dichiarato il Consigliere Giacomo Zamperini – ma deve essere vista l'opera dell'Ente come un’opportunità di valorizzare il territorio, non come un legaccio burocratico che appesantisce e complica la vita di cittadini ed imprese. Serve una visione moderna della tutela ambientale, capace di coniugare rispetto della natura e possibilità di crescita per i nostri territori. Solo così riusciremo a trasformare i vincoli in leve di sviluppo.”