La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al traffico della Strada Provinciale 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” in corrispondenza del ponte che scavalca il torrente Molina, nel territorio comunale di Suello, nei pressi dell’intersezione con via Grigna.

Il provvedimento entrerà in vigore alle ore 10 di martedì 9 giugno 2026 e resterà valido fino alle ore 18 di giovedì 9 luglio 2026, salvo conclusione anticipata dei lavori.

Suello, chiude per un mese il ponte sul torrente Molina: stop al traffico sulla SP 639

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di importanti interventi di manutenzione straordinaria del ponte, inseriti nell’appalto provinciale denominato “SP639 – Manutenzione straordinaria ponti annualità 2022”. I lavori sono affidati alla società GFSTRADE Srl, risultata aggiudicataria dell’intervento.

La richiesta di chiusura è stata presentata dalla direzione lavori il 5 giugno scorso, evidenziando la necessità di interdire completamente la circolazione lungo il tratto interessato per garantire lo svolgimento delle opere in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento riguarda il tratto della SP 639 situato al chilometro 12+670 circa, uno snodo particolarmente utilizzato dagli automobilisti che percorrono l’asse viario tra il territorio lecchese e quello brianzolo.

Dalla Provincia fanno sapere che saranno predisposti e adeguatamente segnalati percorsi alternativi per consentire agli utenti di aggirare il cantiere. La chiusura è stata adottata a tutela dell’incolumità sia degli automobilisti sia delle maestranze impegnate nei lavori.

Per circa un mese, dunque, gli automobilisti dovranno fare i conti con modifiche alla viabilità e possibili allungamenti dei tempi di percorrenza lungo una delle principali arterie stradali della zona.