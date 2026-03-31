La Provincia di Lecco, insieme alla rete dei Centri di promozione della protezione civile (CPPC) provinciale, ha avviato anche per l’anno scolastico 2025-2026 il corso rivolto a studenti, insegnanti e personale non docente delle scuole aderenti alla rete.

Studenti e personale scolastico della provincia di Lecco al corso di Protezione Civile

Le lezioni sono iniziate mercoledì 25 marzo 2026 e proseguiranno fino al 15 aprile, coinvolgendo 150 partecipanti che seguiranno il percorso tramite la piattaforma di formazione a distanza di Regione Lombardia. La parte pratica del corso si svolgerà sabato 18 aprile al liceo Grassi di Lecco e l’istituto Rota di Calolziocorte, con il supporto delle organizzazioni di protezione civile locali e del personale tecnico della Provincia di Lecco.

“La promozione di un nuovo ciclo formativo dedicato al mondo della scuola dimostra l’impegno costante della rete dei Centri di promozione della protezione civile”, spiegano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini. “Diffondere la cultura della protezione civile è essenziale per sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole, pronta a gestire eventuali emergenze. Dedicare percorsi specifici alle scuole rappresenta una forma di prevenzione non strutturale fondamentale”.

Maria Grazia Rota, referente della rete CPPC della provincia di Lecco, aggiunge: “La grande partecipazione delle scuole conferma il valore del volontariato e della disponibilità verso gli altri. L’obiettivo principale della rete è trasmettere conoscenze e buone pratiche di protezione civile, sperando che l’entusiasmo di chi partecipa spinga sempre più giovani a unirsi alla comunità del volontariato”.