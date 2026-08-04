Rafforzare la collaborazione tra la Provincia di Lecco e i Comuni per migliorare il livello di servizio, il decoro e la qualità della rete stradale provinciale e offrire agli utenti un servizio sempre più efficiente.

Strade provinciali di Lecco più sicure e curate: 270 mila euro ai Comuni per manutenzioni e decoro

Con questo obiettivo, la Provincia di Lecco ha stanziato complessivamente 270.000 euro, assegnati direttamente ai Comuni per la realizzazione di interventi di decoro urbano, cura e manutenzione della segnaletica stradale e attività di manutenzione ambientale finalizzate anche alla prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico.

Le risorse consentiranno di effettuare diverse operazioni lungo la rete viaria provinciale, tra cui la pulizia di cunette e caditoie e la manutenzione ordinaria di guardrail e parapetti, attraverso interventi di verniciatura e il ripristino degli elementi danneggiati.

Tra le attività finanziate rientrano inoltre la cura dei marciapiedi e delle piste ciclabili, la rimozione di rifiuti e vegetazione infestante, il ripristino delle pavimentazioni e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Sono previsti anche interventi mirati a garantire l’efficienza idraulica del reticolo idrico minore, attraverso la rimozione della vegetazione presente negli alvei e lungo le sponde, l’asportazione di sedimenti e rifiuti e il ripristino della piena funzionalità idraulica di ponticelli, tombotti e attraversamenti nei tratti che interferiscono con la viabilità provinciale.

«Con questo stanziamento – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità e Viabilità Mattia Micheli – vogliamo sostenere concretamente i Comuni nella cura dei territori attraversati dalle strade provinciali. La collaborazione con le amministrazioni comunali, che ringraziamo, ci permette di intervenire in modo più capillare ed efficace, valorizzando la conoscenza diretta del territorio e rispondendo alle esigenze quotidiane dei cittadini e di tutti coloro che percorrono le nostre strade».