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Quasi 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale provinciale. Regione Lombardia ha approvato il programma degli interventi per il periodo 2027-2031, destinando alla Provincia di Lecco complessivamente 1.983.150 euro. Le risorse finanzieranno tre opere, interamente coperte dal contributo regionale, che interesseranno la SP 63 di Morterone, la SP 72 del Lago di Como e le infrastrutture stradali dell’Area Sud.

Strade lecchesi, dalla Regione quasi 2 milioni per la sicurezza

A darne notizia è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea l’importanza degli stanziamenti per la sicurezza della viabilità lecchese.

«La manutenzione delle strade e la sicurezza di chi le percorre devono rimanere una priorità. Parliamo di interventi concreti, con risorse già programmate e opere individuate, che riguardano infrastrutture importanti per la mobilità del nostro territorio. In una provincia come quella lecchese, caratterizzata da collegamenti montani, strade che costeggiano il lago e collegamenti tra diversi centri abitati, mantenere efficiente e sicura la rete viaria è fondamentale per cittadini, lavoratori e imprese», dichiara Zamperini.

Nel dettaglio, il programma prevede 500mila euro per la SP 63 di Morterone, destinati all’adeguamento dell’infrastruttura e alla protezione dei cigli stradali. L’avvio dei lavori è previsto nel 2029, con conclusione nel 2030.

Per la SP 72 del Lago di Como sono stati stanziati 700mila euro, che serviranno alla protezione dei cigli in prossimità delle interferenze con la rete ferroviaria di RFI. In questo caso, gli interventi sono programmati nel 2029.

Il terzo finanziamento, pari a 783.150 euro, riguarda invece l’adeguamento delle infrastrutture stradali e la protezione dei cigli indifesi nell’Area Sud. I lavori prenderanno il via nel 2028 e si concluderanno nel 202