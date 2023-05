Causa festival del Nameless, sulla strada provinciale 49 Molteno-Oggiono è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l'intera estesa, fuori dai centri abitati, dalle 7 di giovedì 1 giugno 2023 fino alle 3 del 5 giugno.

Strada provinciale Molteno-Oggiono: divieto di sosta causa Nameless

Visto che da giovedì 1 giugno al 5 giugno 2023 alla "Nuova Poncia" di Annone Brianza si terrà il festival del Nameless, per cui si stima un affluenza di circa 30.000 spettatori, e visto che l’organizzazione del Nameless ha predisposto aree di parcheggio dedicate, oltre a bus navetta, ritenute sufficienti per soddisfare le diverse esigenze di trasporto da e per il luogo della manifestazione, la Direzione organizzativa IV Protezione civile - Trasporti e Mobilità - Viabilità - Servizio concessioni e Reti stradali ha ritenuto opportuno adottare provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata lungo i tratti di SP49 esterni ai centri abitati, allo scopo di prevenire situazioni di sosta selvaggia ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Ha inoltre espresso il nulla osta per l’eventuale adozione, per i tratti di SP49 interni ai centri abitati, di analoghi provvedimenti da parte delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.