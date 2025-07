trasporti

Titti gli orari dei servizi sostitutivi e le fermate

Dal 28 luglio al 24 agosto 2025 la circolazione ferroviaria sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco e sulla relazione regionale Como San Giovanni - Molteno - Lecco sarà sospesa per consentire importanti lavori di potenziamento infrastrutturale.

Stop ai treni sulle linee Milano-Lecco e Como-Lecco dal 28 luglio al 24 agosto per lavori di potenziamento

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) avvierà infatti interventi strategici sulla rete lombarda, con un investimento complessivo di oltre 46 milioni di euro. In particolare, nella tratta Monza-Molteno-Lecco verranno eseguiti lavori per l’implementazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), per un valore di 43 milioni di euro. Parallelamente, nelle stazioni di Carate-Calò e Civate sono previsti interventi di accessibilità per un totale di 3 milioni di euro.

L’interruzione del servizio coinvolgerà l’intera tratta della linea Como-Lecco, oltre alla linea suburbana S7, con modifiche sostanziali alla circolazione ferroviaria.

I passeggeri sono invitati a consultare i dettagli delle variazioni sul programma dei treni direttamente nelle stazioni, sul sito ufficiale e tramite l’App di Trenord, dove saranno disponibili tutte le informazioni utili sugli orari alternativi e sui servizi sostitutivi eventualmente previsti.

L’intervento rientra nel piano nazionale di modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’accessibilità del servizio ferroviario lombardo.