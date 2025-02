L'Ospedale Mandic di Merate si distingue come punto di riferimento avanzato per la diagnosi e il trattamento delle patologie legate ai calcoli delle vie urinarie. Da circa venti giorni è attivo il nuovo "Stone Center", situato all'interno dell'Unità Operativa Semplice di Chirurgia Urologica. La sua inaugurazione ufficiale è avvenuta oggi, lunedì 3 febbraio 2025, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Marco Trivelli, direttore generale dell'ASST di Lecco, il dottor Salvo Scuzzarella, direttore dell'Unità Operativa Semplice di Urologia, e il dottor Alessandro Maletta, responsabile della Chirurgia Urologica di Merate.

Stone Center al Mandic: trattamento avanzato per la calcolosi renale e urinaria

Lo Stone Center è un centro altamente specializzato nella cura della calcolosi renale e delle vie urinarie. Fra le tecniche offerte per il trattamento dei calcoli, vi è la litotrissia extracorporea a onde d'urto, che utilizza onde sonore ad alta potenza per frantumare i calcoli senza la necessità di interventi invasivi, permettendo al paziente di espellere i frammenti tramite le urine.

In alternativa, vengono utilizzate tecniche di chirurgia endoscopica mininvasiva, che impiegano strumenti flessibili per raggiungere i reni, sfruttando le vie naturali o piccoli accessi attraverso la zona lombare. Questi interventi consentono di frantumare i calcoli utilizzando energia laser o ultrasuoni.

L'obiettivo dello Stone Center è quello di offrire un percorso diagnostico e terapeutico completo, adattato alle necessità del paziente. Il centro offre una vasta gamma di trattamenti, dai metodi non invasivi a quelli più complessi, come interventi chirurgici minimamente invasivi. Grazie all’utilizzo di tecnologie all'avanguardia, come il laser, gli ureterorenoscopi di ultima generazione e un litotritore per trattamenti percutanei in day hospital, il centro è in grado di ridurre i tempi di ricovero e il numero di interventi successivi, permettendo al paziente di tornare rapidamente alla sua vita quotidiana.

La calcolosi urinaria è una patologia molto comune, caratterizzata dalla formazione di calcoli nelle vie urinarie. In Italia, si registrano circa 100.000 nuovi casi ogni anno, con un’incidenza maggiore tra i 30 e i 50 anni. La malattia colpisce il 10% della popolazione maschile e il 5% di quella femminile, con variabilità a seconda della zona geografica e del clima. Le recidive sono comuni, con una percentuale che varia dal 25% al 50% dei casi dopo 5 anni.

Le cause principali di calcolosi includono familiarità, una dieta poco equilibrata e una scarsa assunzione di liquidi. La diagnosi iniziale viene generalmente effettuata con ecografia, mentre la TAC senza mezzo di contrasto viene utilizzata per risolvere i casi più complessi o per pianificare l'approccio chirurgico più adeguato.