È il terzo anno consecutivo che la provincia di Lecco non conquista una stella Michelin. Tra le novità di quest’anno, la tradizionale stella verde lascia spazio alla piattaforma editoriale globale “Mindful Voices”, nata per dare voce a ristoratori, albergatori e produttori impegnati nella sostenibilità, senza legare il loro impegno all’assegnazione di un premio.
Nel territorio lombardo, in particolare nelle province di Bergamo, Como e Monza Brianza ci sono state una serie di riconferme e novità durante la cerimonia che si è svolta nella giornata di giovedì scorso.
I risultati del territorio lombardo
In provincia di Bergamo, Da Vittorio, a Brusaporto, mantiene le tre stelle Michelin, mentre, Villa Elena, a Bergamo, ne conserva due. Cucina Cereda a Ponte San Pietro, il Saraceno a Cavernago e LoRo a Trescore Balneario riconfermano la loro stella Michelin.
In provincia di Como, Kitchen conserva la sua stella Michelin, così come il Cantuccio di Albavilla.
Tra le conferme illustri, figura anche lo chef Enrico Crippa, originario di Viganò, che mantiene le tre stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo di Alba, in Piemonte. Resta tra le realtà di spicco della Guida.
Tra le realtà che entrano a far parte di Mindful Voices figura anche Ferdy Wild, a Lenna, in provincia di Bergamo, la cui brigata è guidata dallo chef Alessio Manzoni, di Santa Maria Hoè, già premiato in passato con la stella verde per il suo impegno nella sostenibilità.
Stelle Michelin 2027: la lista completa dei ristoranti
Di seguito, l’elenco completo dei ristoranti italiani che fanno parte della guida Michelin.
I ristoranti con tre stelle:
Alba – Piazza Duomo
Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler
Brusaporto – Da Vittorio
Canneto Sull’Oglio – Dal Pescatore Santini
Castel di Sangro – Reale
Firenze – Enoteca Pinchiorri
Milano – Enrico Bartolini al Mudec
Modena – Osteria Francescana
Orta San Giulio – Villa Crespi
Roma – La Pergola
Rubano – Le Calandre
Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti
Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli
I ristoranti con due stelle:
Anacapri – L’Olivo
Bergamo – Villa Elena
Brusciano – Taverna Estia
Campagnia Lupia – Antica Osteria Cera
Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù
Cervere – Antica Corona Reale
Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini
Colle di Val d’Elsa – Arnolfo
Cornaredo – D’O
Fiumicino – Pascucci al Porticciolo N
Gargnano – Villa Feltrinelli
Ischia – daní maison
Isola Vulcano – I Tenerumi
Licata – La Madia
Longiano – Magnolia
Lonigo – La Peca
Milano – Andrea Aprea
Milano – Seta by Antonio Guida
Milano – Verso Capitaneo
Modena – Al Gatto Verde N
Montalcino – Campo del Drago
Montemerano – Caino
Napoli – George Restaurant
Oppeano – Famiglia Rana
Ragusa – Duomo
Roma – Orma Roma N
Roma – Il Pagliaccio
Roma – ACQUOLINA | Nuova Cucina Mediterranea
Roma – Enoteca La Torre
Sarentino – Terra The Magic Place
Senigallia – Madonnina del Pescatore
Senigallia – Uliassi
Sorrento – Torre del Saracino
Taormina – St. George by Heinz Beck
Telese Terme – Krèsios
Tirolo – Castel fine dining
Trieste – Harry’s Piccolo
Udine – Agli Amici
Venezia – Glam Enrico Bartolini
Viareggio – Il Piccolo Principe
I ristoranti con una stella in Lombardia:
Albavilla – Il Cantuccio
Albiate – Grow Restaurant
Alzano Lombardo – Casa Romano N
Borgonato – Due Colombe
Calvisano – Al Gambero
Cavernago – Il Saraceno
Cernobbio – Materia
Como – Kitchen
Concesio – Miramonti l’Altro
Cornaredo – Olmo
Fagnano Olona – Acquerello
Gargnano – La Tortuga
Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi
Livigno – Téa del Kosmo N
Lomazzo – Trattoria contemporanea
Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina
Manerba del Garda – Capriccio
Mantello – La Preséf
Milano – Abba
Milano – Anima
Milano – Autem* N
Milano – Berton
Milano – Contraste
Milano – Cracco in Galleria
Milano – Horto
Milano – Il Luogo Aimo e Nadia
Milano – IYO
Milano – IYO Kaiseki
Milano – Joia
Milano – Moebius Sperimentale
Milano – Procaccini
Milano – Sadler
Milano – Sine by Di Pinto
Olgiate Olona – Acqua
Oltressenda Alta – Contrada Bricconi
Origgio – Olio
Ponte San Pietro – Cucina Cereda
Pralboino – Leon d’Oro
Puegnago sul Garda – Casa Leali
Saronno – sui generis.
Sirmione – La Rucola 2.0
Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais
Sirmione – Tancredi
Sorisole – Assonica
Torno – Il Sereno Al Lago
Torrazza Coste – Villa Naj
Trescore Balneario – LoRo
Treviglio – San Martino
Villa d’Almè – Osteria della Brughiera
Villa di Chiavenna – Lanterna Verde