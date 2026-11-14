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È il terzo anno consecutivo che la provincia di Lecco non conquista una stella Michelin. Tra le novità di quest’anno, la tradizionale stella verde lascia spazio alla piattaforma editoriale globale “Mindful Voices”, nata per dare voce a ristoratori, albergatori e produttori impegnati nella sostenibilità, senza legare il loro impegno all’assegnazione di un premio.

Nel territorio lombardo, in particolare nelle province di Bergamo, Como e Monza Brianza ci sono state una serie di riconferme e novità durante la cerimonia che si è svolta nella giornata di giovedì scorso.

I risultati del territorio lombardo

In provincia di Bergamo, Da Vittorio, a Brusaporto, mantiene le tre stelle Michelin, mentre, Villa Elena, a Bergamo, ne conserva due. Cucina Cereda a Ponte San Pietro, il Saraceno a Cavernago e LoRo a Trescore Balneario riconfermano la loro stella Michelin.

In provincia di Como, Kitchen conserva la sua stella Michelin, così come il Cantuccio di Albavilla.

Tra le conferme illustri, figura anche lo chef Enrico Crippa, originario di Viganò, che mantiene le tre stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo di Alba, in Piemonte. Resta tra le realtà di spicco della Guida.

Tra le realtà che entrano a far parte di Mindful Voices figura anche Ferdy Wild, a Lenna, in provincia di Bergamo, la cui brigata è guidata dallo chef Alessio Manzoni, di Santa Maria Hoè, già premiato in passato con la stella verde per il suo impegno nella sostenibilità.

Stelle Michelin 2027: la lista completa dei ristoranti

Di seguito, l’elenco completo dei ristoranti italiani che fanno parte della guida Michelin.

I ristoranti con tre stelle:

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brusaporto – Da Vittorio

Canneto Sull’Oglio – Dal Pescatore Santini

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano – Enrico Bartolini al Mudec

Modena – Osteria Francescana

Orta San Giulio – Villa Crespi

Roma – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli

I ristoranti con due stelle: