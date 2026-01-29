Grazie all’incasso della charity dinner, Banca delle Visite e Mission Bambini ricevono un sostegno concreto per chi ha bisogno.

Le Stelle Manzoniane confermano la loro generosità. Con l’incasso della charity dinner che si è svolta lo scorso 10 dicembre 2025, superiore alle previsioni iniziali, Croce Verde Bosisio ha raggiunto l’obiettivo di sostenere due importanti progetti: Banca delle Visite e Mission Bambini.

In particolare, grazie ai contributi delle Stelle, Croce Verde ha potuto erogare a Banca delle Visite il controvalore di circa 60 visite, proseguendo un percorso iniziato quattro anni fa, e ha garantito a Mission Bambini – QuindiCiSiamo la possibilità di effettuare un intervento salvavita su tre bambini cardiopatici.

Stelle Manzoniane: raccolti fondi per 60 visite e interventi salvavita

“Le presenze record alla charity dinner ci hanno permesso di andare oltre gli obiettivi prefissati. Siamo ovviamente molto soddisfatti e ringraziamo le Stelle Manzoniane per la loro partecipazione e vicinanza ai progetti proposti. Ora dovremo fare ancora meglio alla prossima edizione”, afferma Filippo Buraschi, presidente di Croce Verde Bosisio.

“Anche quest’anno la collaborazione tra Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite ha permesso di raggiungere molte persone in situazioni di difficoltà, confermando quanto sia fondamentale fare rete per offrire un aiuto concreto di prossimità. In molte aree, lontane dalle grandi città, si incontrano ostacoli nell’accesso a visite ed esami: abbattere queste barriere significa prendersi cura della salute e del benessere dell’intera comunità”, commenta Michela Dominicis, presidente di Banca delle Visite Ets.

Attraverso un sistema solidale ispirato alla tradizione del caffè sospeso, la Fondazione Banca delle Visite raccoglie donazioni trasformate in visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni mediche gratuite per chi si trova in difficoltà economica o non può attendere i tempi del sistema sanitario pubblico. Grazie ai cinque anni di collaborazione con Croce Verde Bosisio, Amico Point per la provincia di Lecco, il progetto ha raggiunto centinaia di cittadini fragili, offrendo un sostegno rapido, concreto e capillare.

“Ringrazio di cuore Croce Verde per la bellissima serata e soprattutto per il grande risultato di aver raccolto fondi per salvare tre bambini. Mi emoziona vedere quanta gente tiene a questi progetti. Sono sicuro che questa iniziativa rappresenta solo l’inizio di tante collaborazioni”, aggiunge Marco Galbiati, ideatore del progetto QuindiCiSiamo.

“È stato emozionante partecipare alle Stelle Manzoniane e vedere l’entusiasmo con cui è stata accolta da Croce Verde Bosisio e da tutti i presenti la proposta di sostenere il nostro impegno per i bambini cardiopatici. Siamo onorati di portare cure e interventi salvavita nei paesi più fragili, nel ricordo di Ricky”, conclude Chiara Parisi di Mission Bambini.

Nata venticinque anni fa, Mission Bambini lavora quotidianamente per garantire ai bambini in Italia e nel mondo il diritto alla salute, all’istruzione e a un’infanzia serena. Attraverso progetti educativi, interventi sanitari e programmi di sostegno, l’organizzazione offre nuove opportunità a migliaia di minori in situazioni di povertà, fragilità o emergenza, come nel caso del progetto QuindiCiSiamo, sostenuto anche dalle Stelle Manzoniane.