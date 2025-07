Viabilità

La SS36 tra Monza, Lecco e Colico si conferma una delle direttrici più congestionate del nord Italia

Nel terzo fine settimana di luglio, la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si conferma tra le arterie più trafficate d’Italia, soprattutto in vista dell’esodo estivo ormai alle porte. La conferma arriva direttamente da ANAS (Gruppo FS Italiane), che indica la SS36 tra gli itinerari a più alta intensità di traffico al nord, insieme ai principali valichi alpini e alle dorsali verso il mare.

Nel pomeriggio e nella serata di oggi, venerdì 18 luglio, è previsto bollino rosso, con flussi in aumento dai centri urbani verso le località di villeggiatura, in particolare verso le zone di lago e di montagna. Stessa previsione anche per la mattinata di sabato 19 luglio, mentre il pomeriggio di domenica 20 sarà critico per i rientri. Si tratta delle prove generali dell’esodo estivo, il cui picco è atteso a partire dal prossimo weekend.

Statale 36 tra le strade più trafficate d’Italia: prove generali dell’esodo estivo nel terzo weekend di luglio

La SS36, che collega Milano con Colico e Chiavenna passando per Lecco, rappresenta un asse strategico per il traffico lombardo e transfrontaliero. Le tratte più congestionate sono quelle comprese tra Monza e Lecco, in particolare nei pressi della galleria del Monte Barro e degli svincoli di Pescate, Civate e Abbadia Lariana.

Con l’avvicinarsi delle ferie estive, si intensificano i flussi verso le mete turistiche dell’Alto Lago, della Valtellina e della Svizzera, generando code chilometriche, rallentamenti e frequenti disagi, soprattutto nei fine settimana.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato:

“Si intensificano le partenze con l’avvicinarsi della fase più acuta dell’esodo estivo. Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico con l’ottimizzazione dei cantieri e il potenziamento dei presìdi sul territorio. L’obiettivo è offrire strade più sicure e tempi di percorrenza migliori”.

Anas in campo con 2.500 operatori e cantieri ridotti

Per affrontare le giornate da bollino rosso, Anas ha predisposto una presenza operativa con circa 2.500 risorse in turnazione, tra tecnici e operatori di esercizio. Sulle strade principali, inclusa la SS36, saranno attivi presìdi in corrispondenza dei cantieri inamovibili. Il monitoraggio del traffico avverrà 24 ore su 24 attraverso la Sala Situazioni Nazionale e le Sale Operative Territoriali.

Gli altri tratti critici in Italia

Oltre alla SS36, si prevede traffico intenso anche su:

la A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania-Calabria),

le statali 106 e 18 in Calabria,

la SS131 Carlo Felice in Sardegna,

l’ Itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna,

la SS16 Adriatica, che interessa ben cinque regioni.

Nel nord Italia si segnalano criticità anche sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria e sulla SS26 della Valle d’Aosta.

Consigli per chi si mette in viaggio

Anas raccomanda agli automobilisti di:

preferire partenze nelle prime ore del mattino o in tarda serata ,

evitare le ore più calde ,

assicurarsi che il veicolo sia in buone condizioni,

portare con sé scorte d’acqua ,

non utilizzare le corsie di emergenza, riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso.

Restano in vigore anche le campagne di sensibilizzazione: