La Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi dell’estate. L’arteria lombarda è infatti inserita da Anas tra le strade del Nord Italia maggiormente interessate dall’aumento della circolazione in occasione del secondo grande weekend di partenze per le vacanze.

Per far fronte all’incremento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno infatti chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, che complessivamente sono 1.414.

Statale 36 tra le strade più trafficate del weekend: bollino nero sabato mattina, poi rosso

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi fino a domenica 2 agosto 2026 sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli.

“Le giornate da bollino nero – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza.

La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti.

Come operatori della viabilità e della gestione infrastrutturale, 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale – prosegue Gemme -, siamo impegnati a garantire il miglior livello possibile di assistenza e gestione del traffico. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle Forze dell’Ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato. Auguriamo a tutti una buona partenza e un’estate all’insegna della prudenza e della serenità”.

Lungo la rete Anas, nell’ultimo fine settimana di luglio, è atteso un traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1° agosto, mentre è previsto il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica. Oggi pomeriggio e sabato mattina il traffico sarà in crescita per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio saranno prevalenti i rientri verso le grandi città.

Tra le arterie che registreranno i maggiori flussi di traffico figurano l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, l’itinerario E45, la SS1 Aurelia e la SS16 Adriatica.

Per quanto riguarda il Nord Italia, oltre alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sono indicate come particolarmente trafficate i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.

È inoltre in vigore il divieto di circolazione per i veicoli pesanti oggi, venerdì 31 luglio, dalle 16 alle 22, sabato 1° agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22.

Anas invita i viaggiatori a preparare con attenzione il viaggio, controllando lo stato del veicolo, verificando pressione degli pneumatici, livelli di olio e acqua, consultando le previsioni meteo e valutando eventuali percorsi alternativi nei giorni di maggiore traffico.

Tra le raccomandazioni figurano anche l’obbligo di non assumere alcol o droghe prima e durante la guida, l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti del veicolo, il corretto impiego dei seggiolini per i bambini fino a 1,50 metri di altezza, il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza e la necessità di fermarsi nelle aree di servizio ai primi segnali di stanchezza.

Particolare attenzione viene infine richiamata sul tema delle distrazioni alla guida, distinguendo tra distrazione visiva, cognitiva e manuale, tutte considerate tra le principali cause di incidente.

Per conoscere in tempo reale la situazione del traffico, le informazioni sui cantieri e l’andamento dell’esodo estivo sono disponibili sui canali ufficiali di Anas e attraverso il servizio VAI – Viabilità Anas Integrata.