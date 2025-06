Con l’arrivo del caldo e l’inizio dell’estate, si moltiplicano gli spostamenti lungo la rete stradale italiana, soprattutto nei weekend. Tra le arterie più trafficate del Nord Italia in questo week end alle porte, spicca la[nk-video player-id="default" video-id="" del Lago di Como e dello Spluga, un collegamento strategico tra Milano, la Brianza, il Lecchese, la Valtellina e il confine svizzero. Ricordiamo per altro che fino al 14 settembre non sarà attiva la linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano.

Statale 36 tra le strade più trafficate del Nord Italia: con l’esodo estivo scattano i presìdi Anas

Secondo quanto comunicato oggi, venerdì 20 giugno 2025 da Anas (Gruppo FS Italiane) in vista del terzo fine settimana di giugno, si prevede un aumento consistente del traffico su tutta la rete viaria, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e in direzione delle località turistiche, sia marine che montane. La SS36 rientra tra gli itinerari con maggiore previsione di carico veicolare, insieme ad altri nodi nevralgici del Nord come la Romea, la Alemagna, e i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia.

La Statale 36 è da sempre una direttrice fondamentale per il turismo lombardo e valtellinese: in estate, diventa il principale canale di accesso verso le località del Lago di Como e dell’Alta Valtellina, mete molto frequentate nei weekend e durante le vacanze. Già da questo fine settimana, si attendono code e rallentamenti, in particolare nei tratti urbani e in corrispondenza degli snodi verso Lecco, Colico e Chiavenna.

Traffico in aumento: i piani di Anas

Per fronteggiare l’intensificazione della circolazione, Anas ha potenziato il presidio sulla rete stradale con 2.500 risorse in turnazione, tra personale tecnico e operativo, e con il supporto costante delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, attive 24 ore su 24.

Sulle tratte più delicate – come appunto la SS36 – è prevista una presenza rafforzata in prossimità dei cantieri inamovibili, per gestire eventuali criticità e assistere gli utenti in caso di necessità. Dove possibile, i cantieri temporanei sono stati ridotti o sospesi per migliorare la fluidità dei flussi in vista dell’esodo estivo, che entrerà nel vivo a partire dall’ultima settimana di luglio.

I consigli per gli automobilisti

Anas raccomanda di evitare le ore di punta, specialmente la domenica pomeriggio, quando si concentrano i rientri, e suggerisce partenze nelle fasce orarie meno congestionate, come il mattino presto o la tarda serata. Fondamentale anche viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé acqua e tutto il necessario per affrontare eventuali attese sotto il sole.

Un richiamo importante riguarda l’uso corretto delle corsie di emergenza, destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine: anche in caso di traffico intenso, è vietato percorrerle.

Campagne per la sicurezza

A supporto della sicurezza stradale, Anas rilancia due campagne di sensibilizzazione: “Quando guidi, Guida e Basta”, contro le distrazioni alla guida, e “La strada non è un posacenere”, dedicata alla prevenzione degli incendi causati da comportamenti irresponsabili.