Viabilità

I tratti più caldi: dalle coste del sud alla Statale 36

Con l’arrivo del primo fine settimana di agosto, l’esodo estivo entra nel vivo e si preannuncia da bollino nero anche sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga che collega la Brianza a Lecco e poi sale verso la Valtellina, una delle arterie più trafficate del Nord Italia. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sono attesi oltre 13 milioni di spostamenti in auto in tutto il Paese solo tra oggi, venerdì 1 e domenica 3 agosto 2025.

Nel solo mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti sull’intera rete stradale e autostradale gestita da Anas (Gruppo FS). Il picco è previsto sabato 2 agosto, con traffico da bollino nero e partenze dai grandi centri urbani verso il mare al sud, la montagna al nord e le mete turistiche internazionali. Bollino rosso invece per il pomeriggio di oggi, venerdì, e per tutta la giornata di domenica 3 agosto, quando cominceranno i primi rientri dei vacanzieri del weekend breve.

Statale 36 sorvegliata speciale: traffico da bollino nero nel weekend dell’esodo estivo

Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, Anas ha sospeso fino all’8 settembre 1348 cantieri – circa l’81% del totale – e ha messo in campo 2.500 addetti su tutto il territorio nazionale per monitorare la rete h24. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e sicura – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Il nostro piano esodo prevede squadre operative pronte a intervenire in tempo reale e una stretta collaborazione con il MIT e le Forze dell’Ordine”.

Occhi puntati anche sul Giubileo dei Giovani a Roma

A rendere ancora più delicata la gestione del traffico è anche l’afflusso verso la Capitale in occasione del Giubileo dei Giovani 2025, in corso fino al 3 agosto. Anas ha rafforzato la sorveglianza lungo il Grande Raccordo Anulare e la A91 Roma-Fiumicino, in prossimità della Fiera di Roma, dove soggiornano circa 25mila giovani pellegrini.

I PMV – pannelli a messaggio variabile – forniscono in tempo reale le indicazioni per gli autobus in arrivo, con l’obiettivo di separare i flussi religiosi da quelli turistici e ridurre le criticità nell’area romana.

I tratti più caldi: dalle coste del sud alla Statale 36

Tra le direttrici più soggette a congestionamenti, oltre alle grandi autostrade e statali del sud e delle isole, al nord è sorvegliata speciale la Statale 36 che collega Milano, Lecco e Sondrio, fondamentale per chi si dirige verso le località alpine o verso la Svizzera. Altre arterie critiche includono la statale 131 in Sardegna, la 106 Jonica e la 18 Tirrena Inferiore in Calabria, la 148 Pontina nel Lazio, e le autostrade A2, A19 e A29.

Divieti per i mezzi pesanti e info in tempo reale

Per alleggerire il traffico, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: venerdì 1° agosto dalle 16.00 alle 22.00, sabato 2 agosto dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 3 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Chi si mette in viaggio può consultare in tempo reale la situazione dei cantieri e il calendario dei bollini estivi sulle pagine ufficiali di Anas (esodo estivo) e di Viabilità Italia (calendario bollini).